Unter Donnerstag, 30. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1790: Preußen schließt mit der Türkei ein Schutz- und Trutzbündnis gegen Österreich.

1790: In South Shields in England läuft das erste schon als Rettungsboot konzipierte Schiff, die "Original", vom Stapel.

1835: Andrew Jackson überlebt das erste auf einen Präsidenten der USA verübte Attentat.

1945: Das sowjetische U-Boot S-13 versenkt in der Ostsee das mit Flüchtlingen überladene ehemalige KdF-Schiff "Wilhelm Gustloff". Die meisten der 5.300 Toten sind Frauen und Kinder. Die Rote Armee erreicht die Oder zwischen Frankfurt und Küstrin.

1945: Hitler hält über den Rundfunk seine letzte Ansprache an das deutsche Volk.

1945: In Berlin und der Festung La Rochelle wird der historische Kriegsfilm "Kolberg" von Veit Harlan uraufgeführt.

1955: Bei der Eiskunstlauf-Europameisterschaft in Budapest erringt die 15-jährige Österreicherin Hanna Eigel den Titel.

1965: Der am 24. Jänner verstorbene Sir Winston Churchill wird in London mit königlichen Ehren zu Grabe getragen.

1990: "Lucona"-Affäre: Unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen beginnt im Wiener Straflandesgericht der Prozess gegen Udo Proksch. Gleich zu Beginn dehnt die Staatsanwaltschaft die Anklage auf Mord und Mordversuch aus. Der Besitzer der Nobelkonditorei Demel wird für die (1977 im Indischen Ozean erfolgte) Schiffsversenkung zum Zwecke des Versicherungsbetruges verantwortlich gemacht und 1992 wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt.

2000: Ungeachtet der Warnungen der EU-Ratspräsidentschaft und wachsenden internationalen Drucks setzt die ÖVP ihre Verhandlungen mit den Freiheitlichen über die Bildung einer Regierungskoalition fort.

2000: Nach dem Wechsel von Andreas Rudas zum Magna-Konzern des Austrokanadiers Frank Stronach wird der Nationalratsabgeordnete Alfred Gusenbauer neuer SPÖ-Bundesgeschäftsführer.



Geburtstage: Bernardo Bellotto (gen. "Canaletto II."), ital. Vedutenmaler (1720-1780); Emy Roeder, dt. Bildhauerin (1890-1971); John O'Hara, US-Schriftsteller (1905-1970); Carola Höhn, dt. Schauspielerin (1910-2005); Alfred Herrhausen, dt. Bankmanager (1930-1989); Friedrich "Fritz" Karmasin, öst. Meinungsforscher (1930-2013); Egon Klepsch, dt. Politiker (1930-2010); Gene Hackman, US-Schauspieler (1930); Wolfgang Boettcher, dt. Violoncellist (1935); Boris Podrecca, jugosl.-öst. Architekt (1940); Wolfgang Feiersinger, ehem. öst. Fußballspieler/-trainer (1965).

Todestage: Gottlieb Haberlandt, öst. Botaniker (1854-1945); Boris Blacher, dt. Komponist (1903-1975); Sigvard Arne Eklund, schwed. Physiker und Naturwissenschafter; IAEO-Generaldirektor 1961-1981 (1911-2000); Marianne Gerzner, öst. Schauspielerin (1914-1990); Carl Djerassi, öst.-amer. Biochemiker ("Vater der Pille") (1923-2015); Schelju Schelew, bulg. Politiker, Dissident und Staatspräsident 1990-1997 (1935-2015).

Namenstage: Martina, Adelgundis, Diethilde, Felix, Hyazintha, Balthild, Serena, Anton, Xaver, Bastian, Andreas.

