Unter Mittwoch, 30. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1349: Günther von Schwarzburg wird auf Betreiben der Wittelsbacher in Frankfurt zum Gegenkönig Karls IV. gewählt. Am 24. Mai verzichtet er wieder, am 14. Juni 1349 stirbt er.

1649: König Karl I. von England wird zu Whitehall enthauptet. Danach wird das Oberhaus aufgelöst und am 19. Mai von der Armee das freie Commonwealth ausgerufen.

1869: In den USA erteilt das Repräsentantenhaus den Farbigen das volle Wahlrecht.

1889: "Tragödie von Mayerling": Nicht restlos geklärter Selbstmord des Kronprinzen Erzherzog Rudolf, des einzigen Sohnes von Kaiser Franz Joseph, gemeinsam mit seiner Geliebten, Baronesse Mary Vetsera, im Jagdschloss Mayerling.

1939: Der "Reichskommissar für die Eingliederung Österreichs in das Deutsche Reich", Josef Bürckel, wird Gauleiter der NSDAP von Wien (am 1. Mai "Reichsstatthalter der Ostmark").

1939: In seiner Reichstagsrede in der Berliner Krolloper sagt Hitler: "Wenn es dem internationalen Finanzjudentum gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann würde das Ergebnis (...) die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa" sein.

1959: Die USA stellen österreichische Vermögenswerte von mehr als sechs Millionen Dollar zurück.

1959: Das dänische Schiff "Hans Hedtoft" sinkt nach einem Zusammenstoß mit einem Eisberg mit 95 Menschen an Bord vor Grönland.

1964: In Südvietnam stürzt General Nguyen Khanh in einem unblutigen Staatsstreich die herrschende Militärjunta.

1964: Die USA startet Ranger-6. Die Sonde schlägt am 2. Februar auf dem Mond auf, die erwarteten Fernsehaufnahmen bleiben aber aus.

1969: Beginn des Prozesses gegen den ehemaligen Innenminister Franz Olah. Im wesentlichen Teil der Anklage - Untreue gegenüber dem ÖGB und Finanzierung der "Kronen-Zeitung" - erfolgt am 28. März ein Freispruch. Gesamturteil: Ein Jahr "unbedingt".

1969: Die Beatles geben auf dem Dach des Londoner Apple-Gebäudes ihr letztes gemeinsames Konzert.

1979: US-Präsident Jimmy Carter begnadigt die Millionenerbin und verurteilte Terroristin Patricia Hearst.

1984: Der kanadische Premier Pierre Elliott Trudeau besucht als erster Regierungschef eines NATO-Staates die DDR.

1999: Kosovo-Krise: Der NATO-Rat ermächtigt Generalsekretär Javier Solana, Luftangriffe auf Ziele in Serbien anzuordnen, sobald er es für erforderlich hält.

1999: Die deutsche Mikrobiologin Beatrice Hahn entschlüsselt mit einem internationalen Forscherteam die Herkunft von HIV-1. Demnach ist der Schimpanse der lang gesuchte natürliche Wirt des tödlichen Virus, mit dem weltweit Millionen Menschen infiziert sind.

2004: Im Zentrum von Jerusalem verübt ein palästinensischer Polizist einen Selbstmordanschlag auf einen Bus und tötet dabei zehn Israelis. Über 50 Fahrgäste und Passanten werden verletzt.



Geburtstage: Michelangelo Ricci, ital. Mathematiker (1619-1682); Boris III. von Sachsen-Coburg, König von Bulgarien (1894-1943); Hans-Joachim Schoeps, dt. Historiker (1909-1980); John Ireland, US-Filmschauspieler (1914-1992); Rudolf Klingohr, öst. Unternehmer (1944); Peter Courtland Agre, US-Biochemiker (1949).

Todestage: Karl I., König von England (1600-1649); Erzherzog Rudolf von Habsburg, öst.-ung. Kronprinz (1858-1889); Fritzi Massary, öst. Sängerin und Schauspielerin (1882-1969); Dominique G. Pire, belg. Dominikanerpater, Friedensnobelpreis 1958 (1910-1969); Pierre Boulle, frz. Schriftsteller (1912-1994).

Namenstage: Martina, Adelgundis, Diethilde, Felix, Hyazintha, Balthild, Serena, Anton, Xaver, Bastian, Andreas.

