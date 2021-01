Unter Samstag, 30. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1926: Der Rundfunksender auf dem Rosenhügel in Wien wird in Betrieb genommen.

1926: Britische Besatzungstruppen räumen Köln, französische Bonn und belgische das niederrheinische Gebiet um Moers.

1931: Premiere des Stummfilms "Lichter der Großstadt" von und mit Charles Chaplin.

1941: In Nordafrika erobern britische Truppen Derna.

1951: In Stuttgart stirbt Ferdinand Porsche, der Schöpfer des VW (Volkswagen), den er ab 1934 in Hitlers Auftrag baute.

1961: Bei antiösterreichischen Demonstrationen in Rom muss die italienische Polizei einen Angriff auf die österreichische Botschaft abwehren.

1961: NATO-Generalsekretär Paul-Henri Spaak tritt zurück und wird belgischer Außenminister, sein Nachfolger wird Dirk Stikker.

1986: In Hamburg verhindern Chaoten die offizielle Uraufführung des Filmes "Stammheim".

1996: In Liverpool eröffnet Paul McCartney das von ihm initiierte und finanziell unterstützte "Liverpool Institute for Performing Arts". Der Lehrbetrieb wurde bereits am 8. Jänner aufgenommen.



Geburtstage: Adelbert von Chamisso, dt. Dichter (1781-1838); Francis Herbert Bradley, brit. Philosoph (1846-1924); Wilhelm Meyer-Lübke, schweiz. Romanist (1861-1936); Rudolf Caracciola, dt. Automobilrennfahrer (1901-1959); Hans Erich Nossack, dt. Schriftsteller (1901-1977); Carl Merz, öst. Kabarettist (1906-1979); Roy Eldridge, US-Jazzmusiker (1911-1989); Benno Kusche, dt. Opernsänger (1916-2010); Horst Jankowski, dt. Pianist/Komponist (1936-1998); Richard B. Cheney, US-Politiker (1941); Phil Collins, brit. Popsänger (1951).

Todestage: Ferdinand Porsche, dt.-öst. Autokonstrukteur (1875-1951); Dorothy Thompson, US-Publizistin (1894-1961); Arnold Gehlen, dt. Sozialphilosoph (1904-1976); Gusztáv Sebes, ungar. Fußballer (1906-1986); John Bardeen, US-Physiker, NP 1972 (1908-1991); John Barry, brit. Filmkomponist (1933-2011).

Namenstage: Martina, Adelgundis, Diethilde, Felix, Hyazintha, Balthild, Serena, Anton, Xaver, Bastian, Andreas.

