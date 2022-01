Unter Sonntag, 30. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1667: Russland und Polen schließen einen auf 13 Jahre befristeten Waffenstillstand im Kampf um die Ukraine.

1802: In Weimar findet die Uraufführung von Schillers Bühnenbearbeitung des Dramas "Turandot" von Carlo Gozzi statt.

1902: Großbritannien und Japan gehen ein Bündnis ein. Die beiden Mächte einigen sich darauf, den Status quo in China und Korea anzuerkennen.

1927: Angehörige der Frontkämpfervereinigung eröffnen im burgenländischen Ort Schattendorf das Feuer auf eine Versammlung des sozialdemokratischen Republikanischen Schutzbundes: Ein Kind und ein kriegsinvalider Hilfsarbeiter werden getötet, elf Menschen verletzt. (Der Freispruch der drei Angeklagten löst im Juli in Wien den Aufstand aus, der zum Justizpalastbrand führt.)

1937: Hitler untersagt allen Deutschen die Annahme des Nobelpreises, er stiftet stattdessen einen "Deutschen Nationalpreis für Kunst und Wissenschaft". Albert Speer wird zum "Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt" ernannt.

1957: SED-Chef Ulbricht fordert eine "Konföderation beider deutscher Staaten" als Voraussetzung für eine Wiedervereinigung.

1962: Düsseldorf gilt wieder als pockeninfektionsfrei.

1967: Der sowjetische Staatspräsident Podgorny wird als erstes Staatsoberhaupt eines sozialistischen Landes von Papst Paul VI. im Vatikan in Privataudienz empfangen.

1972: Pakistan tritt aus dem britischen Commonwealth aus.

1982: Bei Demonstrationen gegen den Bau der Frankfurter Startbahn West werden 140 Menschen verletzt.

1992: Mit der Aufnahme von zehn ehemaligen Sowjetrepubliken in die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa als Vollmitglied, wird das KSZE-Außenministertreffen in Prag eröffnet. Slowenien und Kroatien erhalten Beobachterstatus.

1992: Die letzten Autonomiebestimmungen für Südtirol werden erlassen. Damit ist das "Südtirolpaket" zwischen Österreich und Italien abgeschlossen.

1997: Ganz Österreich lacht: Ein Schweizer Jäger erlegt in der Wachau statt der vermeintlichen Wildsau zwei zahme Haflinger.

2007: Im Wiener Handelsgericht wird der Schadensersatzprozess gegen die ehemaligen Vorstände der BAWAG sowie den früheren ÖGB-Präsidenten Fritz Verzetnitsch eröffnet. Am 4. Juli 2008 werden alle neun Angeklagten schuldig gesprochen. Der Hauptangeklagte Helmut Elsner wird zu neuneinhalb Jahren Haft nicht rechtskräftig verurteilt. Am 23. Dezember 2010 wird der Nichtigkeitsbeschwerde Elsners gegen seine erstinstanzliche Verurteilung teilweise stattgegeben. Am 7. Juli 2011 wird er wegen Haftunfähigkeit aus der Haft entlassen.



Geburtstage: Franz Ritter von Hauer, öst. Paläontologe (1822-1899); Franklin D. Roosevelt, 32. US-Präsident (1882-1945); Barbara W. Tuchmann, US-Journalistin/Historikerin (1912-1989); Olof Palme, schwed. Politiker (1927-1986); Vanessa Redgrave, brit. Schauspielerin (1937); Boris Spasski, sowj. Schachspieler (1937); Heidi Brühl, dt. Schauspielerin (1942-1991); Abdullah II., König von Jordanien (1962).

Todestage: Alfred Joseph Ebenhoch, öst. Jurist und Politiker; CS; 1895-1907 Landeshauptmann von OÖ, 1907-1908 Ackerbauminister (1855-1912); Joe Lederer, öst. Schriftstellerin (1904-1987); Sydney Sheldon, US-Drehbuchautor (1917-2007); Inge Morath, öst.-US-Fotografin (1923-2002).

Namenstage: Martina, Adelgundis, Diethilde, Felix, Hyazintha, Balthild, Serena, Anton, Xaver, Bastian, Andreas.