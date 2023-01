30. Jänner 1983: Aus Protest gegen einen geplanten Israel-Besuch des deutschen Kanzlers Helmut Kohl verüben Extremisten einen Anschlag auf die deutsche Botschaft in Tel Aviv

Unter Montag, 30. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1018: Im Frieden von Bautzen verständigen sich Kaiser Heinrich II. und der polnische Herzog und spätere König Bolesław Chrobry über eine Beilegung ihrer kriegerischen Auseinandersetzungen.

1648: Die Unterschriften der Gesandten unter den Frieden von Münster beenden formell den Achtzigjährigen Krieg zwischen Spanien und den Niederlanden. Mit der feierlichen Beschwörung des Vertrages scheidet die Republik der Vereinigten Niederlande im Mai staatsrechtlich aus dem Heiligen Römischen Reich aus.

1788: Der Enkel des 1689 aus England vertriebenen katholischen Stuart-Königs Jakob II., Karl Eduard (genannt der "junge Thronprätendent" oder "Bonny Prince Charlie"), stirbt 67-jährig in Rom. Seine wiederholten Versuche, den britischen Thron zurückzuerobern, blieben erfolglos.

1813: Das österreichische Hilfskorps, unter General Karl Philipp Fürst zu Schwarzenberg, schließt einen Waffenstillstand mit Russland, nachdem es bereits vorher Kaiser Napoleon erklärte, dass es die Stärke des Truppenkontingents für Frankreich auf keinen Fall erhöhen werde.

1838: Am Teatro La Fenice in Venedig erfolgt die Uraufführung der Oper "Maria de Rudenz" von Gaetano Donizetti.

1853: In der Pariser Kathedrale Notre-Dame wird der französische Kaiser Napoleon III. mit der spanischen Gräfin Eugénie de Montijo getraut.

1858: Das Halle-Orchester hat in seiner Heimatstadt Manchester den ersten Auftritt als Sinfonieorchester.

1873: Der Roman "Le Tour du monde en quatre-vingts jours" (Reise um die Welt in 80 Tagen) von Jules Verne erscheint.

1908: Die britischen Expeditionstruppen, die 1904 von Nordindien bis Lhasa vorgedrungen waren, ziehen aus Tibet ab.

1918: Großangriff der deutschen Luftwaffe auf Paris. 14.000 Bomben werden auf die französische Hauptstadt abgeworfen, tausende Menschen kommen ums Leben.

1928: Eugene O'Neills Drama "Seltsames Zwischenspiel" gelangt in New York zur Uraufführung.

1933: Nach dem Rücktritt von General Kurt von Schleicher ernennt der deutsche Reichspräsident Paul von Hindenburg den Führer der NSDAP, Adolf Hitler, zum Reichskanzler (Nazi-Terminologie: "Tag der Machtergreifung"). Der frühere Zentrumspolitiker und Ex-Kanzler Franz von Papen wird Vizekanzler.

1943: Zur Störung der Feiern zum zehnten Jahrestag der Nazi-Machtergreifung fliegen britische Mosquito-Schnellbomber den ersten Tagesangriff gegen Berlin.

1943: Japan besiegt die Vereinigten Staaten in der Schlacht bei Rennell Island während des Pazifikkrieges.

1948: In Neu-Delhi wird der indische Freiheitskämpfer Mahatma Gandhi, die Symbolfigur der Unabhängigkeitsbewegung und des gewaltlosen Widerstandes, im Alter von 78 Jahren durch einen Anschlag von dem fanatischen Hindu Nathuram Godse getötet.

1948: Der Schweizer Bundespräsident Enrico Celio eröffnet die V. Olympischen Winterspiele in St. Moritz. Deutschen und japanischen Sportlern ist die Teilnahme verwehrt. Erstmals werden Medaillen auch in den Einzeldisziplinen Slalom und Abfahrt vergeben.

1963: In Paris stirbt der französische Komponist und Pianist Francis Poulenc 64-jährig an Herzversagen. Er wird auf dem Friedhof Père Lachaise beigesetzt.

1968: Vietcong-Partisanen stürmen im Rahmen ihrer Tet (Neujahrs-) Offensive Teile der US-Botschaft in Saigon. Der Angriff leitet die militärische Niederlage der USA in Vietnam ein.

1983: Aus Protest gegen einen geplanten Israel-Besuch des deutschen Kanzlers Helmut Kohl verüben Extremisten einen Anschlag auf die deutsche Botschaft in Tel Aviv.

1998: Im Sex-Skandal um die Ex-Praktikantin im Weißen Haus Monica Lewinsky entlastet deren Anwalt US-Präsident Bill Clinton.

2003: Sieben europäische Regierungschefs stellen sich auf Betreiben des Briten Tony Blair und des Spaniers José María Aznar im Irak-Konflikt auf die Seite der USA. Frankreich und Deutschland verhalten sich strikt ablehnend.

2003: In einer Rede vor der Parlamentarischen Versammlung des Europarates spricht sich Bundespräsident Thomas Klestil klar für eine Große Koalition in Österreich aus. Die ÖVP führt nach den Nationalratswahlen vom Herbst 2002 weiter Sondierungsgespräche mit SPÖ, FPÖ und Grünen.



Geburtstage: Ferdinand Ritter von Mannlicher, öst. Ingengieur (1848-1904); Islam Karimow, usbek. Politiker; Staatspräsident 1991-2016 (1938-2016); Thomas (Conrad) Brezina, öst. Fernsehmoderator, Kinder- und Jugendbuchautor (1963); Felipe von Bourbon, König von Spanien (1968).

Todestage: Mahatma Gandhi, ind. Freiheitskämpfer (1869-1948); Orville Wright, US-Flugpionier (1871-1948); Ernst Heinkel, dt. Flugzeugbauer (1888-1958); Francis Poulenc, frz. Komponist (1899-1963); Alfred Poell, öst. Sänger (1900-1968); Luise Walker, öst. Gitarristin (1910-1998).

Namenstage: Martina, Adelgundis, Diethilde, Felix, Hyazintha, Balthild, Serena, Anton, Xaver, Bastian, Andreas.