Unter Freitag, 30. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

101 v. Chr.: In der Schlacht auf den Raudischen Feldern bei Vercellae in Norditalien besiegt der römische Heerführer Gaius Marius das Germanenvolk der Kimbern.

1946: Die Tauernkraftwerke Kaprun in Salzburg werden von den Amerikanern an Österreich übergeben.

1946: Auf einer Kontrollratssitzung stimmt Großbritannien dem US-Vorschlag zu, die britische und die amerikanische Zone Deutschlands wirtschaftlich zu vereinigen.

1971: Die Apollo-15-Astronauten David Scott und James Irwin landen auf dem Mond.

1971: Nach einer Kollision mit einem Düsenjäger stürzt über Morioka in Japan eine Boeing-727 ab, 162 Menschen kommen ums Leben.

1971: Der Internationale Psychoanalytische Kongress tagt zum ersten Mal in Wien. Anwesend ist auch Sigmund Freuds Tochter Anna.

1986: Der Guru Bhagwan Shree Rajneesh kehrt nach seiner Ausweisung aus den USA und Odyssee durch Nepal, Uruguay und Griechenland nach Indien zurück.



Geburtstage: Giorgio Vasari, ital. Maler, Baumeister, Schriftsteller (1511-1574); Johanna Hofer, dt. Schauspielerin (1896-1988); Hans Moltkau, öst. Komponist (1911-1994); Wolf Ackva, dt. Schauspieler (1911-2000); Moshe Atzmon, israel. Dirigent (1931); Luciana Aigner-Foresti, öst. Althistorikerin (1936); Paul Anka, US-Sänger liban. Herkunft (1941); Laurence Fishburne, US-Schauspielerin (1961); Nicky Hayden, US-Motorradrennfahrer (1981-2017).

Todestage: Thomas Gray, brit. Dichter (1716-1771); Nicolas de Pigage, frz. Baumeister (1723-1796); Rudolf Karl Bultmann, dt. Theologe (1884-1976); Claudette Colbert, US-Schauspielerin (1905-1996); Magda Schneider, dt. Schauspielerin (1909-1996); Paul Kruntorad, öst. Autor, Publizist, Kurator (1935-2006).

Namenstage: Ingeborg, Julietta, Petrus, Abdon, Inga, Simplicius, Wiltrud, Beatrix, Batho, Hadebrand, Leopold, Ursus.