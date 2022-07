30. Juli 1962: Die gemeinsame Agrarpolitik der EWG tritt für bestimmte Produkte in Kraft.

Unter Samstag, 30. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1792: Ein französisches revolutionäres Freiwilligenbataillon aus Marseille singt beim Einzug in Paris erstmals die "Marseillaise" von Rouget de Lisle. Das Freiheitslied wird später Nationalhymne.

1802: Beginn des französischen Truppenrückzugs aus der Schweiz (abgeschlossen am 9. August).

1812: Der preußische Staatskanzler Karl August von Hardenberg erlässt als letztes seiner Reformgesetze das Gendarmerieedikt.

1877: Edison meldet seine "Sprechmaschine" zum Patent an.

1907: Russland und Japan einigen sich nach Verhandlungen in St. Petersburg auf die Abgrenzung ihrer Interessensphären im Fernen Osten.

1917: Gleichzeitige Großoffensiven in Flandern auf beiden Seiten.

1927: Der Wiener Gemeinderat beschließt, eine eigene städtische Polizei einzurichten.

1932: In Los Angeles werden die X. Olympischen Sommerspiele eröffnet (bis 14.8.).

1942: In Algier bildet General Charles de Gaulle ein französisches Kabinett als Gegenregierung zu Vichy-Kollaborationsregime.

1947: Das rumänische Parlament bestätigt das vom kommunistisch geführten Innenministerium verfügte Verbot der Nationalen Bauernpartei, der eine "faschistische und antisowjetische" Ausrichtung angelastet wird.

1962: Die gemeinsame Agrarpolitik der EWG tritt für bestimmte Produkte in Kraft.

1967: Durch den Einsatz von Luftlande-Einheiten beendet die chinesische Regierung die schweren Kämpfe in der Stadt Wuhan. Auf dem Höhepunkt der "Kulturrevolution" werden 50.000 außer Kontrolle geratene Rotgardisten entwaffnet und in entfernte ländliche Gebiete deportiert.

1967: In Vaduz heiratet Liechtensteins Erbprinz Hans-Adam Gräfin Marie Aglaë Kinsky.

1977: Der deutsche Bankier Jürgen Ponto wird in seinem Haus in Oberursel bei Frankfurt von RAF-Terroristen ermordet.

1987: Bei Jaffna auf Sri Lanka landen indische Truppen zur Überwachung des indisch-srilankischen Abkommens.

1987: In der Nähe von Mexiko-Stadt stürzt ein Frachtflugzeug auf eine Autobahn: 40 Tote.

1997: Bei zwei Selbstmordanschlägen in Jerusalem kommen 16 Menschen ums Leben. Zu den Attentaten bekennt sich die radikale Palästinenser-Organisation Hamas.

2002: Ruanda und die Demokratische Republik Kongo unterzeichnen ein Abkommen zur Beendigung ihres vierjährigen Konflikts.

2002: In Guatemala spricht Papst Johannes Paul II. den als Volksapostel verehrten Franziskaner Pedro de San José Betancur heilig.

2012: Der Vertrag zur Einrichtung des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) zwischen Belgien, Deutschland, Estland, Irland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien, Zypern, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Portugal, Slowenien, der Slowakischen Republik und Finnland wird ratifiziert (In-Kraft-Treten 27.9.).



Geburtstage: Friedrich Alfred Schmid Noerr, dt. Schriftsteller (1877-1969); Arnold Schwarzenegger, öst.-US. Bodybuilder, Schauspieler und Ex-Gouverneur v. Kalifornien (1947); Françoise Barré-Sinoussi, frz. Biochemikerin; Nobelpreis 2008 (1947); Erwin Rasinger, öst. Politiker (ÖVP) (1952); Stefano Bernardin, öst. Schauspieler (1977).

Todestage: Alfred Ritter von Arneth, öst. Historiker (1819-1897); Giuseppe Anedda, ital. Musiker (1912-1997); Michelangelo Antonioni, ital. Filmregisseur (1912-2007); Willy Mattes, öst. Komponist (1916-2002); Ingmar Bergman, schwed. Regisseur und Autor (1918-2007); Jürgen Ponto, dt. Bankier und RAF-Opfer (1923-1977); Maeve Binchy, irische Autorin (1940-2012).

Namenstage: Ingeborg, Julietta, Petrus, Abdon, Inga, Simplicius, Wiltrud, Beatrix, Batho, Hadebrand, Leopold, Ursus.