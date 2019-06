Unter Sonntag, 30. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1834: Der Medizinstudent Georg Büchner und der Theologe Friedrich Ludwig Weidig veröffentlichen die Flugschrift "Der Hessische Landbote". Die politische Sprengkraft des Revolutionsaufrufs zwingt Büchner zur Flucht nach Straßburg. Weidig wird verhaftet und begeht später Selbstmord.

1849: Die badische Revolutionsarmee unterliegt auf der Höhe von Rastatt endgültig den preußischen Truppen.

1859: In knapp 50 Meter Höhe über den tosenden Wassermassen gelingt es dem Franzosen Charles Blondin, die 330 Meter lange Strecke zwischen den Ufern der Niagarafälle auf einem Drahtseil zurückzulegen.

1934: Angebliche Putschpläne des SA-Chefs Ernst Röhm dienen Hitler als Vorwand, die Führung der SA sowie politische Gegner zu liquidieren. Die Zahl der Opfer wird auf etwa 1.000 Personen geschätzt.

1989: In einem unblutigen Putsch übernimmt das Militär die Macht im Sudan.

1989: Der österreichische Bundeskanzler Franz Vranitzky kündigt an, dass die "Neue AZ" künftig nicht mehr das Zentralorgan der SPÖ sein werde.

1994: Bei einem Testflug stürzt ein Airbus vom Typ A 330 in der Nähe von Toulouse ab. Die siebenköpfige Besatzung kommt ums Leben.

1999: Mit einem großen Fest feiert Burgtheaterdirektor Claus Peymann seinen Abschied von Wien.

1999: Nach dem türkischen Todesurteil gegen PKK-Chef Abdullah Öcalan kommt es in mehreren europäischen Hauptstädten zu Demonstrationen und Anschlägen kurdischer Aktivisten auf türkische Einrichtungen.

1999: In Europa endet der Duty-Free-Einkauf bei Flug- und Schiffsreisen.

2004: Betriebsversammlungen bei Post- und Bahnbus legen bis Mittag den Busverkehr lahm.

2009: Der Ministerrat beschließt die von Unterrichtsministerin Claudia Schmied geplante Reform der Matura (Zentralmatura), welche 2014 an den Allgemeinbildenden Höheren Schulen (AHS) und 2015 an den Berufsbildenden Höheren Schulen (BHS) starten soll.

2009: "Operation Iraqi Freedom". Sechs Jahre nach ihrem Einmarsch im Irak ziehen sich die amerikanischen Streitkräfte vollständig aus den Städten und Dörfern des Landes zurück.Der irakische Präsident Jalal Talabani dankt den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten für ihren Beitrag im Kampf gegen den Terror. Künftig sollen rund 500.000 irakische Polizisten und 250.000 irakische Soldaten die Verantwortung für die Sicherheit im Lande tragen.

2009: Der Chef der Privatangestellten-Gewerkschaft, Wolfgang Katzian, wird Nachfolger von Wilhelm Haberzettl als Vorsitzender der sozialdemokratischen Gewerkschafter im ÖGB.

2014: Im Westjordanland werden die Leichen dreier israelischer Schüler gefunden, die seit mehr als zwei Wochen vermisst wurden. Wenige Tage später wird ein 16-jähriger Araber bei Jerusalem ermordet. Daraus, aus den Vergeltungsschlägen Israels und aus den Raketenangriffen der Hamas entwickelt sich in den folgenden Wochen ein blutiger Krieg im Gazastreifen, der dutzenden Israelis und mehr als 2.000 Palästinensern das Leben kostet.

2014: Die Opernfestspiele St. Margarethen müssen aufgrund von rund 4 Mio. Euro Schulden Konkurs anmelden. Intendant Wolfgang Werner tritt im Zuge der Sanierungsbemühungen zurück, eine Abwicklungsfirma im Besitz der Esterhazy-Familie sichert schließlich die aktuelle Produktion "Aida" sowie die "Tosca" für 2015. Beide Freiluftopern werden von Regisseur Robert Dornhelm im Römersteinbruch inszeniert.



Geburtstage: Georges Duhamel, franz. Schriftsteller (1884-1966); Francisco da Costa G. Gommes, portug. Politiker (1914-2001); Alexandra, dän. Prinzessin (1964).

Todestage: John William Strutt, Lord Rayleigh, brit. Physiker und Nobelpreisträger 1904 (1842-1919); Lillian Hellman, US-Dramatikerin (1905-1984); Viktor M. Tschebrikow, ehem. Leiter des KGB (1923-1999); Željko Šturanovic, ehem. Ministerpräsident von Montenegro (1960-2014).

Namenstage: Otto, Bertram, Erentrudis, Ernst, Arnulf, Ehrentraud, Paul, Maria, Theobald, Leo, Vinzenz, Immanuel.

Quelle: SN