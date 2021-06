Unter Mittwoch, 30. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1916: Auf Staten Island (New York) wird erstmals eine Rede über ein öffentliches Lautsprechersystem übertragen.

1936: Der Roman "Vom Winde verweht" (Gone with the Wind) erscheint erstmals in den Vereinigten Staaten. Der Roman von Margaret Mitchell wird einer der berühmtesten Bestseller in der Geschichte der amerikanischen Literatur.

1941: An der Ostfront nehmen deutsche Truppen Lemberg, die Kessel bei Bialystok und Minsk werden enger gezogen. Ostwärts davon erreichen deutsche Einheiten die Beresina.

1946: Die USA beginnen ihre Atombombenversuche auf dem Bikini-Atoll. Noch 50 Jahre später ist das Gebiet radioaktiv verseucht und unbewohnbar. Die Nuklearexperimente werden erst 1958 eingestellt.

1951: Vertreter von 33 sozialdemokratischen und sozialistischen Parteien gründen in Frankfurt eine neue Sozialistische Internationale.

1961: Das Schwurgericht Münster spricht in einem Wiederaufnahmeverfahren die 31-jährige Maria Rohrbach von der Anklage des Gattenmordes aus Mangel an Beweisen frei.

1966: Frankreich löst sich aus der militärischen Integration des NATO-Bündnisses.

1971: Drei sowjetische Kosmonauten werden nach der Rückkehr aus dem Weltraum tot in ihrer Raumkapsel aufgefunden. Schuld an ihrem Tod war der Druckabfall während des Verlassens des Orbits und der Rückkehr zur Erde.

1971: In Österreich tritt das Gesetz über die Neuordnung der Rechtsstellung des unehelich geborenen Kindes in Kraft.

1981: Nach fünfeinhalb Jahren Dauer geht in Düsseldorf der Majdanek-Prozess mit acht Verurteilungen zu Ende.

1986: Der ehemalige Führer der rechtsextremen "Wehrsportgruppe Hoffmann", Karl-Heinz Hoffmann, wird in Nürnberg wegen illegalem Waffenbesitz und Körperverletzung zu neun Jahren Haft verurteilt.

1991: Die EG-Troika erwirkt die Zustimmung der Konfliktparteien im Slowenien-Krieg zu einem Schlichtungsplan (Brioni-Abkommen), der die Übernahme des Staatspräsidiumsvorsitzes durch den Kroaten Stipe Mesić und die dreimonatige Aussetzung des Unabhängigkeitsprozesses in Kroatien und Slowenien zum Inhalt hat.

1991: In Südafrika treten das Landgesetz und das Gesetz über getrennte Wohngebiete außer Kraft. Damit sind wesentliche Bestandteile des Apartheidsystems beseitigt.

2006: Der Deutsche Bundestag beschließt mit der Föderalismusreform die größte Verfassungsänderung seit 1949.

2006: Mit dem Deutschen Jan Ullrich und dem italienischen Giro-Sieger Ivan Basso werden die beiden Top-Favoriten auf den Gesamtsieg einen Tag vor Beginn der 93. Auflage der Tour de France aufgrund ihrer möglichen Verwicklung in die Dopingaffäre um den spanischen Mediziner Eufemiano Fuentes ausgeschlossen.

2011: Das Rätsel um den Verbleib der seit fünf Jahren verschwundenen Julia Kührer aus Pulkau (Bezirk Hollabrunn) ist gelöst. In der Nähe ihres Wohnortes wird die skelettierte Leiche der damals 16-Jährigen in einem Erdkeller gefunden. Der Besitzer des Hauses in Dietmannsdorf in Niederösterreich gilt zwar den Ermittlern als tatverdächtig, der Haftrichter sieht jedoch keine U-Haft für den 50-Jährigen gerechtfertigt. Im Dezember 2012 wird er erneut verhaftet, nachdem auf der Decke, in welcher die Leiche lag, seine DNA-Spuren gefunden worden waren. Er wird später erst zu lebenslänglich, dann zu 20 Jahren Haft verurteilt.

2016: Nach 17 Jahren ist das privat geführte Essl Museum in Klosterneuburg Geschichte. Das von Heinz Tesar geplante Museum muss die Pforten schließen, nachdem der Betrieb nach Angaben des Sammlers Karlheinz Essl nicht mehr zu finanzieren war und eine - erhoffte - Bundesförderung nicht zustande kam.



Geburtstage: Eduard Macku, öst. Komponist (1901-1999); Anthony Mann, US-Filmregisseur (1906-1967); Czesław Miłosz, poln. Dichter, Nobelpreis 1980 (1911-2004); Peter Alexander, öst. Sänger/Schauspieler (1926-2011); Paul Berg, US-Biochemiker, Nobelpreis 1980 (1926); James Loughran, brit. Dirigent (1931); Assia Djebar, alger. Schriftstellerin (1936-2015); Otto Sander, dt. Schauspieler (1941-2013); Mike Tyson, ehem. US-Boxer (1966).

Todestage: Rideamus (eigtl. Fritz Oliven), dt. Schriftsteller (nach anderen Angaben 1. 7.) (1874-1956); Nino Farina, ital. Autorennfahrer (1906-1966); Robert Gernhardt, dt. Schriftsteller und Karikaturist (1937-2006).

Namenstage: Otto, Bertram, Erentrudis, Ernst, Arnulf, Ehrentraud, Paul, Maria, Theobald, Leo, Vinzenz, Immanuel.