Unter Montag, 30. März, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1925: In Dornach in der Schweiz stirbt Rudolf Steiner, der Begründer der Anthroposophie. Der österreichische Philosoph hatte 1913 die "Anthroposophische Gesellschaft" ins Leben gerufen. Ihr Zentrum ist das "Goetheanum" bei Basel.

1925: Der Rundfunksender auf dem Grazer Schloßberg wird in Betrieb genommen.

1940: In Nanking wird eine in japanischen Diensten stehende chinesische Marionettenregierung unter Wang Jingwei eingesetzt. Die rechtmäßige Regierung von Generalissimus Jiang Jieshi (Tschiang Kai-schek) zieht sich nach Tschungking zurück.

1945: Am Niederrhein bahnt sich ein operativer Durchbruch britischer Truppen an, die das Ruhrgebiet von Norden umfassen.

1945: Die 3. US-Armee dringt in Heidelberg ein.

1945: Sowjetische Einheiten erobern Danzig.

1995: In seiner Enzyklika "Evangelium Vitae" verurteilt Papst Johannes Paul II. zum wiederholten Male jede Form von Schwangerschaftsabbruch und Euthanasie.

2000: In Wien stirbt kurz nach seinem 85. Geburtstag Altbundespräsident Rudolf Kirchschläger, von 1974 bis 1986 fünftes Staatsoberhaupt der Zweiten Republik.



Geburtstage: Guido Frh. v. Pirquet, öst. Raketenfachmann (1880-1966); Sean O'Casey, irischer Dramatiker und Freiheitskämpfer (1880-1964); Jean Giono, franz. Schriftsteller (1895-1970); Pietro Ingrao, ital. Journalist (1915-2015); Eric Clapton, brit. Rockmusiker (1945); Bill Johnson, US-Skirennläufer, Olympiasieger 1984 (1960); Paul Harather, öst. Filmregisseur und Drehbuchautor (1965).

Todestage: Hans Heinrich Reclam, dt. Verleger (1840-1920); Rudolf Steiner, öst. Begründer der Anthroposophie (1861-1925); Philip Showalter Hench, US-amer. Mediziner; Nobelpreis 1950 (1896-1965); Rudolf Kirchschläger, öst. Politiker (1915-2000); Helmut Dietl, dt. Filmregisseur und Drehbuchautor (1944-2015).

Namenstage: Amadeus, Roswitha, Quirin, Dietmut, Patto, Wido, Guido, Bodo, Johannes, Angela, Gregor.

