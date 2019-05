Unter Donnerstag, 30. Mai, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

839: Nach dem Tod König Pippins von Aquitanien wird dieser Reichsteil in Worms zwischen Lothar I. von Italien und Karl dem Kahlen aufgeteilt.

1574: Der französische König Karl IX. stirbt ohne legitime Nachkommen in Vincennes. Sein jüngerer Bruder, der 1573 zum König von Polen gewählt worden war, muss nach Frankreich zurückkehren, um als Heinrich III. den Thron zu besteigen. (Er ist der letzte Vertreter der Dynastie Valois, auf welche die Bourbonen folgen).

1814: Erster Friede von Paris: Zwischen den deutschen Ländern im Westen und Frankreich wird im wesentlichen die Grenze von 1792 wiederhergestellt.

1974: Vier Jahre nach Einstellung des Verfahrens gegen die Herstellerfirma Chemie Grünthal werden die Ansprüche von 3.000 durch das Medikament Contergan geschädigten Kinder abgegolten.

1979: Der bayerische Ministerpräsident Strauß begnadigt die 1962 wegen Doppelmordes zu lebenslanger Haft verurteilte Vera Brühne.

1989: FPÖ-Chef Jörg Haider wird mit ÖVP-Unterstützung zum Landeshauptmann von Kärnten gewählt. Er löst den Sozialisten Peter Ambrozy ab, dessen Partei die stärkste Fraktion im Landtag stellt.

1999: In einer Stichwahl wird Rudolf Schuster, der Bürgermeister von Košice (Kaschau), zum slowakischen Staatspräsidenten gewählt. Er setzt sich gegen Ex-Premier Vladimír Mečiar durch.

2004: Nur eine Woche nach der Verurteilung von Marc Dutroux zu lebenslanger Haft erschüttert ein neuer Kindermörderskandal Belgien. Der Franzose Michel Fourniret gesteht, von 1987 bis 2001 in Belgien und Frankreich insgesamt neun Mädchen ermordet zu haben.

2009: Nach monatelangen Verhandlungen gibt der deutsche Finanzminister bekannt: Der österreichisch-kanadische Zulieferer Magna wird den angeschlagenen Autobauer Opel von seiner amerikanischen Konzernmutter General Motors übernehmen. Im Nachhinein stellte sich diese Ankündigung allerdings als voreilig heraus: GM beschließt am 3. November, Opel doch nicht zu verkaufen.



Geburtstage: Ignaz Moscheles, dt. Pianist (1794-1870); Michail Alexandrowitsch Bakunin, russ. Revolutionär (1814-1876); Ernesto de la Guardia Navarro, 30. Staatspräsident von Panama (1904-1983); Benny Goodman, US-Musiker/Bandleader (1909-1986); George London, US-Opernsänger (1919-1985); Benno Hoffmann, dt. Schauspieler (1919-2005); Margit Saad, dt.-franz. Schauspielerin (1929); Alexei Archipowitsch Leonow, russ. Kosmonaut und erster Weltraum-Spaziergänger (1934); Dieter Süverkrüp, dt. Liedermacher (1934).

Todestage: Bálint Baron Balassi, ungar. Dichter (1554-1594); Alexander Pope, brit. Dichter (1688-1744); Bruno Granichstaedten, öst. Komponist und Librettist (1879-1944); Leo Szilard, US-Kernphysiker (1898-1964); Zinka Milanov, jugoslaw. Sopranistin (1906-1989); Hans Müller-Kray, dt. Dirigent (1908-1969); Herma Kirchschläger, Witwe des früheren Bundespräsidenten (1916-2009); Jafar Muhammad an-Numairi, sudanesischer Präsident 1971-1985 (1930-2009); Giuseppe Patane, ital. Dirigent (1931-1989); Luis Cabral, erster Präsident von Guinea-Bissau 1973-1980 (1931-2009).

Namenstage: Ferdinand, Johanna, Hubert, Reinhild, Felix, Leonhard, Otto, Gottfried, Josef.

Quelle: SN