30. Mai 1982: Spanien wird als 16. Land Mitglied der NATO.

Unter Montag, 30. Mai, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

702: Kʼinich Kʼan Joy Chitam II. besteigt nach dem Tod seines Bruders Kʼinich Kan Balam II. den Maya-Thron.

1232: Schon 352 Tage nach seinem Tod (13. Juni 1231) wird der Heilige Antonius von Padua von Papst Gregor IX. heiliggesprochen.

1917: Der österreichische Reichsrat, der seit 1914 nicht mehr getagt hat, wird durch Verfügung von Kaiser Karl I. wieder einberufen. Ministerpräsident Graf Clam-Martinic scheitert mit seinem Versuch, ein "Völkerkabinett" zu bilden.

1947: Der ungarische Ministerpräsident Ferenc Nagy von der Kleinlandwirtepartei, der von Sozialisten und Kommunisten des Verrats beschuldigt wird, erklärt seinen Rücktritt und verlässt das Land. Lajos Dinnyés wird neuer Premier.

1962: Anlässlich der Einweihung der neuen Coventry Cathedral wird Benjamin Brittens "War Requiem" uraufgeführt.

1967: General Ojukwu proklamiert die von christlichen Ibos bewohnte Ostregion Nigerias unter dem Namen "Biafra" zur unabhängigen Republik. Mit der Sezession beginnt der Biafra-Krieg.

1972: Drei japanische Terroristen erschießen auf dem Flugplatz von Tel Aviv 26 Menschen, mehr als 80 werden verletzt.

1982: Spanien wird als 16. Land Mitglied der NATO.

1987: Europas einzige Jugendstilbahn, die Wiener Vorortelinie S45, ein Teil der Wiener Stadtbahn, wird nach ihrer Renovierung wieder in Betrieb genommen. Die Strecke zwischen Heiligenstadt und Hütteldorf ist vom Architekten Otto Wagner am 11. Mai 1898 eröffnet und 1979 unter Denkmalschutz gestellt worden. 1996 wird die S45 bis zur Station Handelskai verlängert.

1992: Der UNO-Sicherheitsrat verhängt umfassende Sanktionen gegen das nur noch aus Serbien und Montenegro bestehende Jugoslawien, um ein Ende der Kämpfe in Bosnien zu erzwingen.

1992: Der deutsch-französische Fernsehsender ARTE nimmt den Betrieb auf.

2002: Die türkische Regierung hebt nach 18 Jahren den Ausnahmezustand in dem überwiegend von Kurden bewohnten Südosten des Landes auf.

Geburtstage: Sigismund Graf Kollonitz, erster Fürsterzbischof von Wien (1677-1751); Alexander Archipenko, US-ukrain. Schriftsteller (1887-1964); Elly Beinhorn, dt. Sportfliegerin (1907-2007); Julius Axelrod, US-Biochemiker; Nobelpreis 1970 (1912-2004); Anton Leichtfried, öst. kath. Theologe; seit 2007 Dompropst und Weihbischof von St. Pölten (1967).

Todestage: Wilbur Wright, US-Flugpionier (1867-1912); Else Wohlgemuth, öst. Schauspielerin (1881-1972); Béla Barényi, öst.-dt. Autokonstrukteur (1907-1997); Silvia Kind, schweiz. Cembalo-Virtuosin (1907-2002); Karl Carstens, dt. Bundespräsident (1914-1992); Paul Desmond, US-Jazzmusiker (1924-1977); Heinz Eckner, dt. Schauspieler (1925-2012); Jean Claude Brialy, frz. Schauspieler (1933-2007).

Namenstage: Ferdinand, Johanna, Hubert, Reinhild, Felix, Leonhard, Otto, Gottfried, Josef.