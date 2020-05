Unter Samstag, 30. Mai, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1635: Das mit Schweden verbündet gewesene Sachsen schließt mit Kaiser Ferdinand II. den Prager Frieden und erhält die bis dahin böhmische Lausitz. Damit endet die dritte Phase des Dreißigjährigen Krieges.

1920: Jeanne d'Arc, die Jungfrau von Orléans, wird von Papst Benedikt XV. heiliggesprochen.

1925: Nach der Erschießung eines chinesischen Arbeiters in einer japanischen Spinnerei kommt es in Shanghai nach wochenlangen Unruhen zum Generalstreik und zu blutigen Zusammenstößen.

1935: Ein Erdbeben in Indien zerstört die Stadt Quetta und mehr als 100 andere Orte: 30.000 Tote.

1980: Die Erdfunkstelle Aflenz in der Steiermark nimmt den Betrieb auf.

1980: Ein 60-Millionen-Franken-Kredit für das Zürcher Opernhaus löst in Zürich mehrtägige schwere Jugendkrawalle aus, die bald auch auf andere schweizerische Städte übergreifen.

2000: In Nordirland unternehmen Protestanten und Katholiken den zweiten Anlauf, die britische Provinz gemeinsam und weitgehend autonom von London zu verwalten.

2005: Der Hauptverband der öst. Sozialversicherungsträger beginnt mit dem Versand der E-Card an alle rund acht Mio. Versicherten sowie der Installation der Lesegeräte bei den etwa 12.000 Vertragsärzten.

2005: Die Hypo-Vereinsbank (HVB), Mutterkonzern der Bank Austria Creditanstalt (BA-CA) und die italienische UniCredit bestätigen offiziell "Gespräche über eine mögliche Zusammenführung".



Geburtstage: Amadeus, span. König (1845-1890); Paul Czinner, öst. Filmregisseur (1890-1972); Carlos Raúl Villanueva, venez. Architekt (1900-1975); Inge Meysel, dt. Schauspielerin (1910-2004); Bertrand Delanoë, frz. Politiker; Bürgermeister von Paris 2001-2014 (1950); Steven Gerrard, engl. Fußballspieler (1980).

Todestage: Peter Paul Rubens, fläm. Maler (1577-1640); François Boucher, franz. Maler (1703-1770); Marie Arnsburg, öst. Malerin (1853-1940); Boris Pasternak, russ. Schriftsteller. Nobelpreis 1958 (1890-1960); Michel Simon, schweiz.-franz. Schausp. (1895-1975); Christiane Sorell, öst. Kammersängerin (1931-2015).

Namenstage: Ferdinand, Johanna, Hubert, Reinhild, Felix, Leonhard, Otto, Gottfried, Josef.



