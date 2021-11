Unter Dienstag, 30. November, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1276: König Rudolf I. zieht nach dem Sieg über den König von Böhmen, Ottokar Přemysl, in Wien ein.

1786: Der spätere Kaiser (1790-1792) Leopold II. schafft als Großherzog von Toskana Todesstrafe und Folter ab.

1926: Die Phöbus Film AG führt ein filmisches Kabarettprogramm vor, in dem gesungen und gesprochen wird. Dies ist der erste in Deutschland vorgeführte Tonfilmversuch.

1931: In einer Schule in Richmond Hill auf Long Island/USA findet die erste Röntgen-Massenuntersuchung von Schülern statt.

1936: Der "Crystal Palace" (Kristallpalast) wird durch einen Brand zerstört. Er war ein, eigens für die erste Weltausstellung 1851 in London gebautes, Ausstellungsgebäude im viktorianischen Baustil. Er wurde ursprünglich im Hyde Park errichtet und nach dem Ende der Weltausstellung nach Sydenham in den Londoner Stadtbezirk Lewisham versetzt, wo er in vergrößerter Form 1854 erneut eröffnet wurde.

1966: Der westdeutsche Bundeskanzler Ludwig Erhard (CDU) erklärt seinen Rücktritt.

1966: Die britische Kolonie Barbados wird als parlamentarische Demokratie im Commonwealth unabhängig, mit der englischen Königin Elizabeth II. als Staatsoberhaupt.

1981: In Genf beginnen die Abrüstungsverhandlungen zwischen den USA und der Sowjetunion über eine Begrenzung der nuklearen Mittelstreckenwaffen in Europa.

1996: Die ukrainischen Brüder Klitschko schreiben in Wien Box-Geschichte: Vitali gewinnt gegen Frantisek Sumina, Wladimir besiegt Exum Speight, beide durch technischen K.o.

2006: Papst Benedikt XVI. und der Ökumenische Patriarch Bartholomaios I. unterzeichnen in Istanbul eine gemeinsame Erklärung zur weiteren Annäherung zwischen katholischen und orthodoxen Christen.

2011: 535 Tage nach der Parlamentswahl in Belgien einigt man sich auf die Bildung einer Regierung. Neuer Premierminister wird der Sozialdemokrat Elio di Rupo. Es ist die bis heute weltweit längste Regierungsbildung.

2016: Richard Lugners mittlerweile fünfte Ehe ist Geschichte. Der Baumeister und seine ehemalige Frau Cathy werden am Bezirksgericht Fünfhaus geschieden. Die Bande zwischen dem umtriebigen 84-jährigen Baumeister und dem ehemaligen Playboy-Model (26) hielten gerade zwei Jahre.



Geburtstage: Andrea Doria, genues. Seeheld/Staatsmann (1466-1560); Carl Loewe, dt. Komponist (1796-1869); Ludwig W.A.M. Thuille, öst. Komponist, Musikpädagoge und Musiktheoretiker (1861-1907); Andrew Victor Schally, poln.-US-Physiologe, Medizin-Nobelpreis 1977 (1926); Günther Herbig, dt. Dirigent (1931); Josef Staub, schweiz. Bildhauer (1931-2006); Abbott "Abbie" Hoffman, US-Bürgerrechtskämpfer und Schriftsteller; Mitgründer der Youth International Party "Yippies" (1936-1989); Mika Salo, finn. Autorennfahrer (1966); Eduardo Gonçalves, bras. Ex-Fußballspieler (1981).

Todestage: Friedrich List, dt. Nationalökonom (1789-1846); Gustav Noske, dt. Politiker (1868-1946); Fritz Rasp, dt. Schauspieler (1891-1976); Arvid Ragnar Holmström, schwed. Erzähler (1894-1966); Hans Lietzau, dt. Regisseur (1913-1991); Maria Weber, erste SOS-Kinderdorf-Mutter (1919-2011).

Namenstage: Andreas, Benjamin, Herwiga, Trojan, Andrea, Volkert, Egwin, Gregor, Johannes, Josef.