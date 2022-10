30. Oktober 1822: Franz Schubert beginnt die Komposition seiner Sinfonie in h-Moll, der "Unvollendeten"

Unter Sonntag, 30. Oktober, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

552: Der oströmische Feldherr Narses besiegt die Ostgoten am Mons Lactarius zwischen Neapel und Salerno.

1632: Henri II, Herzog von Montmorency und letzter Hugenottenfürst, wird in Toulouse hingerichtet.

1687: Eröffnung des ungarischen Reichstags zu Preßburg, der die Erblichkeit der Stephanskrone im habsburgischen Mannesstamm beschließt.

1757: Nach dem Tod von Osman III. wird Mustafa III. (1717-1773) Sultan und Kalif.

1817: Simón Bolívar organisiert in Venezuela eine eigenständige Regierung.

1822: Franz Schubert beginnt die Komposition seiner Sinfonie in h-Moll, der "Unvollendeten".

1917: Österreichisch-ungarische Truppen ziehen in Udine ein.

1922: Italiens König Viktor Emanuel III. betraut nach dem Marsch der Faschisten auf Rom deren Führer Benito Mussolini mit der Regierungsbildung.

1937: Der Operettenfilm "Die Fledermaus" nach Johann Strauß mit Lída Baarová in der Hauptrolle hat in Hamburg Premiere.

1947: 23 Staaten unterzeichnen das Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen (GATT) zur Durchsetzung einer weltweiten handelspolitischen Ordnung. Das Abkommen tritt am 1.1.1948 in Kraft.

1947: Pakistan verweigert dem Beitritt Kaschmirs zu Indien die Anerkennung und spricht von einem "Akt der Gewalt und der Fälschung".

2002: Die Innsbrucker Vizebürgermeisterin Hilde Zach wird Nachfolgerin von Bürgermeister Herwig van Staa, der das Amt des Landeshauptmannes übernommen hat. Sie ist damit die erste weibliche Bürgermeisterin einer Landeshauptstadt in Österreich (bis 2010).

Geburtstage: André Chénier, frz. Dichter (1762-1794); Friedrich Meinecke, dt. Historiker (1862-1954); Georg Heym, dt. Schriftsteller (1887-1912); Louis Malle, frz. Filmregisseur (1932-1995); Claude Lelouch, frz. Filmregisseur (1937); Timothy Bruce Schmit, US-Rockmusiker und Bassist (The Eagles) (1947); Clémence Poésy, frz. Schauspielerin (1982).

Todestage: Maximilian Harden, dt. Schriftsteller (1861-1927); Samuel (Michael) Fuller, US-Filmregisseur und Autor (1911-1997); Juan Antonio Bardem, span. Regisseur (1922-2002); Robert Goulet, US-Schauspieler und Entertainer (1933-2007).

Namenstage: Alfons, Dietger, Luitburg, Gerhard, Klaudius, Dieter, Dorothea, Bernhard, Marcellus.