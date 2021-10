Unter Samstag, 30. Oktober, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1836: Straßburger Infanterie schlägt in nur drei Stunden einen Putsch des Prinzen Louis Napoléon (des späteren Kaisers Napoléon III.) gegen die Regierung des "Bürgerkönigs" Louis Philippe nieder.

1841: Im Londoner Tower bricht Feuer aus.

1916: Beginn der ersten politischen Streiks in Petrograd seit Kriegsbeginn.

1916: In den Karpaten beginnt die russische Offensive unter General Alexej Brussilow.

1921: Mit dem Film "Der Scheich" feiert der 26-jährige Süditaliener Rudolph Valentino seinen Durchbruch.

1946: Der Rowohlt-Verlag in Deutschland kündigt unter der Bezeichnung "Ro-Ro-Ro" Romane zu 50 Pfennig in einer Auflage von 100.000 Exemplaren an.

1956: Großbritannien und Frankreich fordern Ägypten und Israel ultimativ auf, die am Vortag ausgebrochenen Kämpfe einzustellen.

1961: Auf dem XXII. Parteitag der KPdSU wird beschlossen, den Leichnam Stalins aus dem Lenin-Mausoleum auf dem Roten Platz in Moskau zu entfernen und an der Kremlmauer beizusetzen.

1966: In Rom vollziehen die italienischen Sozialisten (PSI) unter Nenni und die Sozialdemokraten (PSDI) Saragats ihre Wiedervereinigung, die allerdings nur von kurzer Dauer ist.

1976: Die EG-Außenminister einigen sich in Den Haag auf eine gemeinsame 200-Meilen-Fischereizone der Europäischen Gemeinschaft.

1991: Im Madrider Königspalast beginnt die Nahost-Konferenz, die unter der Schirmherrschaft der USA und der UdSSR Israel und seine arabischen Nachbarn erstmals an einem Tisch versammelt. Die Präsidenten Bush und Gorbatschow fordern die Teilnehmer auf, eine umfassende Friedensregelung zu suchen.

2006: SPÖ, Grüne und Freiheitliche beschließen die Einsetzung von Untersuchungsausschüssen in Sachen Eurofighter und Bankenskandale. Als Reaktion unterbricht der ÖVP-Vorstand die Koalitionsgespräche mit den Sozialdemokraten.

2006: SPÖ-Frauenchefin Barbara Prammer wird zur Nationalratspräsidentin gewählt, sie löst damit Andreas Khol in seinem Amt ab.



Geburtstage: Angelica Kauffmann, schweiz. Malerin (1741-1807); Paul Valéry, frz. Dichter (1871-1945); Lena Christ, dt. Schriftstellerin (1881-1920); Antonio Votto, ital. Dirigent (1896-1985); Carl Erik Martin Soya, dän. Schriftsteller (1896-1983); Giuseppe Farina, ital. Autorennfahrer (1906-1966); Kurt Hübner, dt. Regisseur (1916-2007); Ruth Klüger, öst. Schriftstellerin (1931-2020); Thomas Morgenstern, ehemaliger öst. Skispringer, Olympiasieger (1986).

Todestage: Pío Baroja y Nessi, span. Schriftsteller (1872-1956); Guido Holzknecht, öst. Radiologe (1872-1931); Luigi Einaudi, ital. Staatsmann (1874-1961); Jorgos Theotokas, griech. Dichter (1906-1966); Ilse Kubaschewski, 1949 Gründerin der "Gloria-Filmverleih GmbH" (1907-2001); Fritz Tillmann, dt. Schauspieler (1910-1986); Georges Brassens, frz. Chansonnier (1921-1981).

Namenstage: Alfons, Dietger, Luitburg, Gerhard, Klaudius, Dieter, Dorothea, Bernhard, Marcellus.