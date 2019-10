Unter Mittwoch, 30. Oktober, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1864: Im Frieden von Wien muss Dänemark die Herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg an Österreich und Preußen abtreten.

1914: Beginn der Ypern-Schlacht (bis 24. November)

1974: Muhammad Ali (Cassius Clay) feiert mit einem sensationellen Sieg über George Foreman sein Comeback als Schwergewichtsweltmeister.

1984: Tschechoslowakische Grenzposten erschießen einen Flüchtling, der schon österreichisches Staatsgebiet erreicht hatte. Dies führt zu einer schweren diplomatischen Krise zwischen Wien und Prag.

1984: In einem Stausee bei Włocławek wird die Leiche des (am 19. Oktober) von Angehörigen des polnischen Geheimdienstes entführten und ermordeten Priesters Jerzy Popiełuszko gefunden.

1999: Nach 24-jähriger Besetzung verlassen die ersten indonesischen Soldaten Osttimor.

1999: In der Volksrepublik China wird die Kultbewegung Falun Gong verboten, zahlreiche Sektenanhänger werden verhaftet.



Geburtstage: Alfred Sisley, franz. impressionist. Maler (1839-1899); Graf Karl Stürgkh, öst. Staatsmann (1859-1916); Rudolf Forster, öst. Schauspieler (1884-1968); Marius Flothuis, niederländ. Komponist (1914-2001); Josef Pühringer, öst. Politiker (1949); Piero Gros, ital. Skirennläufer (1954).

Todestage: Ernst Lothar, öst. Schriftsteller/Regisseur (1890-1974); Pedro Vargas, mex. Sänger (1906-1989); Claude Levi-Strauss, frz. Sozialanthropologe und Ethnologe (1908-2009).

Namenstage: Alfons, Dietger, Luitburg, Gerhard, Klaudius, Dieter, Dorothea, Bernhard, Marcellus.

Quelle: SN