Unter Montag, 30. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1399: König Richard II. von England wird durch den späteren Heinrich IV. mit Zustimmung des Parlaments zur Abdankung gezwungen.

1924: Gründung der RAVAG in Wien.

1929: Das erste Raketenflugzeug der Welt wird von Fritz von Opel vorgestellt.

1939: In Paris wird eine polnische Exilregierung unter dem Vorsitz von General Władysław Sikorski gebildet.

1949: Das letzte Flugzeug der Berliner Luftbrücke landet mit zehn Tonnen Kohle in Berlin-Tempelhof.

1964: Mit der Freigabe des letzten Teilstücks der "Autostrada del Sol" ist die Autobahn Mailand-Neapel durchgehend befahrbar.

1974: Der portugiesische Präsident General António Spínola tritt zurück. Neues Staatsoberhaupt wird General Francisco da Costa Gomes.

1989: Mehr als 7.000 DDR-Bürger, die in die Prager BRD-Botschaft geflüchtet waren, können nach dem Einlenken ihrer Regierung in den Westen reisen.

1999: Russische Truppen marschieren in Tschetschenien ein, Moskau erkennt Präsident Aslan Maschadow nicht mehr an.

1999: Dem deutschen Schriftsteller Günter Grass wird der Literaturnobelpreis zuerkannt.

2009: Schlag gegen die Kinderpornografie: 178 Hausdurchsuchungen und 22 Festnahmen in mehreren Ländern sind das Ergebnis der "Operation Geisterwald", die sich gegen ein gleichnamiges deutschsprachiges Pädophilenforum im Internet richtet. Drei Personen werden in Österreich verhaftet.

2009: Der südamerikanische Tanz "Tango" wird in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen.



Geburtstage: Karl Begas, dt. Maler (1794-1854); Peter Scher, dt. Journ. ("Simplicissimus) (1884-1953); Truman Capote, US-Schriftsteller (1924-1984); Dorothee Sölle, dt. evang. Theologin (1929-2003); Udo Jürgens, öst. Entertainer (1934-2014); Anthony Delon, frz. Schauspieler (1964); Monica Bellucci, ital. Schauspielerin (1964).

Todestage: Hl. Hieronymus, lat. Kirchenvater (um 347-419 od. 420); James Dean, US-Filmschauspieler (1931-1955).

Namenstage: Hieronymus, Viktor, Ansberta, Ursus, Ursula, Otto, Hadwig, Simon, Gregorius, Theresia.

Quelle: SN