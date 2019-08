Unter Samstag, 31. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1819: Ende der Karlsbader Ministerkonferenz (seit 6. August), die auf Betreiben Metternichs Maßnahmen zur Unterdrückung der nationalen und liberalen Bewegungen ("Karlsbader Beschlüsse") festlegte.

1839: Mit dem Vertrag von Vergara endet in Spanien der Erste Karlisten-Krieg, der 1834 nach dem Tod von König Ferdinand VII. ausbrach. Thronanwärter Don Carlos geht nach Frankreich ins Exil.

1864: In Genf erliegt Ferdinand Lassalle, Mitbegründer der deutschen Arbeiterbewegung, einer im Duell davongetragenen Verwundung.

1914: In Österreich werden die Geschworenengerichte eingestellt.

1919: Zur Erfüllung alliierter Forderungen aus dem Ersten Weltkrieg wird die deutsche Handelsflotte gegen Pauschalentschädigungen enteignet.

1939: Hitler erteilt den Befehl zum deutschen Angriff auf Polen für den 1. September. Die polnische Regierung signalisiert noch ihre Bereitschaft zu direkten Verhandlungen mit Berlin.

1939: Die Schweiz erklärt für den Kriegsfall ihre bewaffnete Neutralität.

1944: Sowjetische Truppen ziehen in die rumänische Hauptstadt Bukarest ein.

1949: Polen kündigt den Freundschafts- und Beistandspakt mit Jugoslawien aus dem Jahr 1946 und beschuldigt die Regierung von Marschall Tito, "im Dienste der imperialistischen Mächte" zu stehen.

1969: Bei einem Flugzeugabsturz in Iowa kommt der US-Boxer und Weltmeister im Schwergewicht Rocky Marciano ums Leben.

1974: Im Bahnhof von Zagreb entgleist wegen überhöhter Geschwindigkeit der Zug Belgrad-Dortmund; 150 Menschen kommen ums Leben.

1994: In Berlin werden in Anwesenheit von Präsident Boris Jelzin die letzten aus Deutschland abziehenden russischen Soldaten feierlich verabschiedet.

1994: In Nordirland erklärt die katholische Untergrundorganisation IRA einen uneingeschränkten Waffenstillstand in dem seit 1969 andauernden Konflikt mit Großbritannien.

1994: Der österreichische Verfassungsgerichtshof weist die Anfechtung der EU-Volksabstimmung zurück.

1999: Eine vom venezolanischen Präsidenten Hugo Chávez einberufene Verfassunggebende Versammlung entmachtet das Parlament des südamerikanischen Landes.

1999: Die FPÖ präsentiert die Spitzenkandidatur des Papierindustriellen Thomas Prinzhorn für die Nationalratswahlen im Herbst.

2004: Der ehemalige jugoslawische Präsident Slobodan Miloševic bezeichnet zum Auftakt seiner Verteidigung vor dem UNO-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag die Anklagepunkte gegen ihn als "skrupellose Lügen und betrügerische Verdrehungen der Geschichte".

2004: Gerfried Stocker wird unmittelbar vor Beginn des Linzer Computerkunstfestivals Ars Electronica als dessen Leiter bis zumindest 2009 bestätigt. Dieses feiert in den folgenden Tagen sein 25-jähriges Bestehen.



Geburtstage: Edward Lee Thorndike, US-Psychologe (1874-1949); Yoshihito, 123. Kaiser (Tennō) von Japan (1879-1926); Alma Mahler-Werfel (geb. Schindler, gesch. Gropius), öst. Künstlerin (1879-1964); Ida Kerkovius, dt. Malerin (1879-1970); Julio Ramón Ribeyro, peruan. Schriftsteller (1929-1994); Richard Gere, US-Schauspieler (1949); Robert Kotscharian, armen. Politiker (1954); Ted Ligety, US-amer. Skirennläufer (1984).

Todestage: Ferdinand Lassalle, dt. Politiker (1825-1864); Carlo Zecchi, ital. Dirigent u. Pianist (1903-1984); Rocky Marciano (eigtl. Rocco Francis Marchegiano), US-Boxweltmeister (1923-1969).

Namenstage: Raimund, Paulinus, Anja, Albert, Isabella, Cyprian, Johannes, Aristides.



