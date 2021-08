Unter Dienstag, 31. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1876: Der türkische Sultan Murad V. wird wenige Monate nach seiner Thronbesteigung abgesetzt und interniert, Nachfolger wird sein Bruder Abdulhamid II.

1906: Die Nordwestpassage ist durchfahren. Roald Amundsen trifft mit seiner Crew von sechs Leuten in Nome (Alaska) nach dreijähriger Forschungsfahrt mit dem Schiff Gjøa ein.

1916: Österreichisch-ungarische Truppen schlagen rumänische Angriffe bei Băile Herculane (Herkulesbad) zurück.

1931: In Berlin wird der Film "Bomben auf Monte Carlo" mit Hans Albers, Anna Sten und Heinz Rühmann uraufgeführt.

1936: Die Londoner BBC überträgt erstmals einen eigens für das Fernsehen aufgenommenen Bericht über die Rückkehr der "Queen Mary" von ihrer Jungfernfahrt nach Southampton.

1946: Auf Initiative der Nachrichtenagenturen Reuters und Associated Press (AP) wird die Austria Presse Agentur (APA) als registrierte Genossenschaft im Handelsgericht in Wien eingetragen. Am 1. September nimmt die APA ihren Betrieb in der Wiener Börse auf.

1946: Im Nürnberger Prozess gehen Beweisaufnahme und Plädoyers zu Ende. Von den 21 Angeklagten sieht nur der ehemalige Reichsminister und Generalgouverneur in Polen, Hans Frank, seine Schuld ein. Am 1. Oktober 1946 endet der Prozess mit zwölf Todesurteilen.

1961: Die sowjetische Regierung kündigt die Wiederaufnahme der Kernwaffenversuche an.

1981: In Deutschland werden bei einem Sprengstoffanschlag auf das Hauptquartier der US-Luftstreitkräfte in Europa in Ramstein 18 Amerikaner und zwei Deutsche verletzt.

1986: Das sowjetische Passagierschiff "Admiral Nachimow" stößt im Schwarzen Meer mit einem Frachter zusammen und sinkt. Mehr als 400 Menschen kommen ums Leben.

1991: Usbekistan und Kirgistan erklären ihre Unabhängigkeit.

1991: In Washington demonstrieren über 300.000 Menschen gegen soziale Missstände in den USA.

1996: Der russische Sicherheitsberater General Alexander Lebed erklärt den Krieg in Tschetschenien für beendet.

2016: Nach einem monatelangen Machtkampf wird Brasiliens linksgerichtete Präsidentin Dilma Rousseff des Amtes enthoben. Der Senat in Brasilia stimmt mit der notwendigen Zwei-Drittel-Mehrheit für die Absetzung der ersten Frau an der Spitze des fünftgrößten Landes der Welt. Nachfolger wird ihr bisheriger Vizepräsident Michel Temer, der eine liberal-konservative Regierung bildet. Rousseff weist alle Vorwürfe über Budget-Tricks und illegale Kreditvergaben zurück und spricht von einem "Putsch".



Geburtstage: Hermann von Helmholtz, dt. Physiker (1821-1894); Marie-Therese Kerschbaumer, öst. Schriftstellerin und Lyrikerin (1936); Wolfgang Hilbig, dt. Schriftsteller (1941-2007); Christopher "Chris" Tucker, US-amer. Schauspieler (1971).

Todestage: Ignaz Mayer, öst. Politiker, Schiffsbauer und Industrieller; 1840 Gründer der Linzer Schiffswerft (1810-1876); Kasimir Edschmid, dt. Schriftsteller (1890-1966); Henry Moore, brit. Bildhauer und Grafiker (1898-1986); Urho Kekkonen, finn. Staatsmann (1900-1986); Rosel Zech, dt. Schauspielerin (1940-2011).

Namenstage: Raimund, Paulinus, Anja, Albert, Isabella, Cyprian, Johannes, Aristides.