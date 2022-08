31. August 1962: In Deutschland wird die Aktion "Kinderhilfe" für Contergan-geschädigte Kinder gegründet.

Unter Mittwoch, 31. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1897: Der von Theodor Herzl organisierte erste Zionistische Weltkongress fordert in Basel die Gründung einer "gesicherten Heimstätte für das jüdische Volk" in Palästina (Die Forderung war bereits 1882 von dem Arzt Leon Pinsker aus Odessa nach den Judenpogromen in Russland erhoben worden).

1907: Im Petersburger Vertrag verständigen sich Russland und Großbritannien auf die Abgrenzung ihrer jeweiligen Interessensphären im Kaiserreich Persien unter Schah Mohammed Ali aus der Dynastie der Kadscharen.

1912: Das Deutsche Schauspielhaus in Berlin wird mit Goethes Drama "Egmont" eröffnet.

1937: Das deutsche NS-Regime verbietet die Pressepublikationen der dänischen Minderheit in Schleswig.

1942: Bei der Aushebung einer kommunistischen Widerstandsgruppe im besetzten Brüssel stößt die deutsche SS auf Unterlagen über das Spionagenetzwerk "Rote Kapelle" (so bezeichnet von der Gestapo). In Berlin werden daraufhin über hundert Mitglieder verhaftet, unter ihnen die führenden Köpfe Harro Schulze-Boysen, ein hoher Beamter im Luftfahrtministerium, und Arvid Harnack aus dem Wirtschaftsministerium. Die meisten Verhafteten werden hingerichtet.

1947: Das Palästina-Komitee der Vereinten Nationen erteilt der Vollversammlung zwölf Empfehlungen, die die rasche Beendigung des Mandats und die Schaffung eines arabischen und eines jüdischen Staates zum Inhalt haben.

1957: Die Föderation Malaya (ab 1963 Malaysia) wird unter dem ersten König Tuanku Abdul Rahman ein souveräner Staat im Rahmen des Commonwealth.

1962: Die Karibik-Inseln Trinidad und Tobago werden ein unabhängiger Staat im Commonwealth.

1962: In Deutschland wird die Aktion "Kinderhilfe" für Contergan-geschädigte Kinder gegründet.

1977: Bei Parlamentswahlen der weißen Minderheitsbevölkerung in der abtrünnigen britischen Kolonie Südrhodesien, dem heutigen Simbabwe, bekommen die Anhänger von Ian Smith, der 1965 einseitig die Unabhängigkeit ausgerufen hatte, 80 Prozent der Stimmen.

1987: Ein thailändisches Verkehrsflugzeug stürzt vor Phuket im Süden des Landes ins Meer, 83 Personen kommen ums Leben.

1992: Nach einer Erkundungsmission wirft der ehemalige polnische Ministerpräsident Tadeusz Mazowiecki als Sonderberichterstatter der UNO-Menschenrechtskommission den bosnischen Serben "systematische Gewalt" gegen muslimische Bosniaken und Kroaten vor.

1997: Prinzessin Diana, die geschiedene Frau des britischen Thronfolgers Charles, und ihr ägyptischer Freund Dodi Al-Fayed, verunglücken in einem Pariser Straßentunnel tödlich.



Geburtstage: Caligula, röm. Kaiser (12-41); Erika von Thellmann, dt. Schauspielerin (1902-1988); Ramón Vinay, chil. Tenor (1912-1996); Luca Cordero di Montezemolo, ital. Manager und Unternehmer; Verwaltungsratsvorsitzender von "Ferrari" 1991-2014 (1947).

Todestage: Johann von Rist, dt. Dichter (1607-1667); Ignaz Aßmayer, öst. Komponist und Kirchenmusiker (1790-1862); Paolo Giacometti, ital. Dramatiker (1816-1882); Charles Baudelaire, frz. Dichter (1821-1867); Paul Guggenheim, schwz. Völkerrechtler (1899-1977); Lionel Hampton, US-Jazzmusiker (1908-2002); George Porter, brit. Chemiker; Nobelpreis 1967 (1920-2002); Richard Anderson, US-Schauspieler (1926-2017); Diana Frances Spencer, erste Ehefrau von Prinz Charles (1961-1997).

Namenstage: Raimund, Paulinus, Anja, Albert, Isabella, Cyprian, Johannes, Aristides.