Unter Dienstag, 31. Dezember, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1879: Der amerikanische Erfinder Thomas A. Edison stellt in New Jersey seine Kohlefadenglühlampe der Öffentlichkeit vor.

1939: Mit der "Philharmonischen Silvester-Akademie", dirigiert von Clemens Krauss, beginnen die traditionellen Neujahrskonzerte der Wiener Philharmoniker.

1969: In Brazzaville wird die Volksrepublik Kongo proklamiert.

1974: Ein Lawinenunglück bei Gaschurn in Vorarlberg fordert zwölf Menschenleben.

1984: Die USA treten aus der UNO-Organisation für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) aus, da sie ihr politische Parteiergreifung vorwerfen. 2003 treten sie wieder bei.

1999: Gemäß einem 1977 mit den USA geschlossenen Vertrag endet die Hoheit der Vereinigten Staaten über die Kanalzone. Erstmals hat Panama die volle Souveränität über sein gesamtes Staatsgebiet.

1999: Russlands Präsident Boris Jelzin tritt zurück. Er übergibt die Amtsgeschäfte kommissarisch an Ministerpräsident Wladimir Putin, der ihm Amnestie auf Lebenszeit zusichert.



Geburtstage: Andreas Vesal, dt.-fläm. Mediziner (1514-1564); Henri Matisse, frz. Maler und Bildhauer (1869-1954); Adolf Grimme, dt. Pädagoge und Politiker (1889-1963); Nathan Milstein, US-Violinvirtuose russischer Herkunft (1904-1992); Dieter Weirich, dt. Journalist/Politiker (1944); Karl Amon, öst. Journalist und ORF-Hörfunkdirektor (1949); Val Kilmer, US-Schauspieler (1959); Konstanze Breitebner, öst. Schauspielerin (1959).

Todestage: Leopold V., Herzog v. Österreich (1157-1194); John Wycliff, engl. Philosoph, Theologe und Reformator (um 1330-1384); Bogusław Radziwiłł, poln. Fürst und Protestantenführer (1620-1669); John Flamsteed, brit. Astronom (1646-1719); Karl Millöcker, öst. Operettenkomponist (1842-1899); Fritz Silberbauer, öst. Maler/Grafiker (nach anderen Angaben 30. 12.) (1883-1974); Gérard Debreu, US-amer. Wirtschaftswissenschafter frz. Herkunft; Nobelpreis 1983 (1921-2004); Bruno Pezzey, öst. Fußballer (1955-1994).

Namenstage: Silvester, Melanie, Kolumba, Baltwin, Gottlob, Katharina, Paloma, Lona, Theresia, Sebastian.



Quelle: SN