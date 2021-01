Unter Sonntag, 31. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1606: Der englische Verschwörer Guy Fawkes, Urheber des "Gunpowder Plots", wird hingerichtet.

1861: Erste Aufführung des Trauerspiels in drei Abteilungen "Die Nibelungen" von Friedrich Hebbel am Hoftheater in Weimar.

1901: Am Moskauer Künstlertheater wird Anton Tschechows Schauspiel "Drei Schwestern" uraufgeführt.

1926: Nach der Räumung der ersten Rheinland-Zone durch die alliierten Besatzungstruppen, veranstaltet die Lufthansa einen "Befreiungsflug" von Essen nach Köln, wo damit erstmals nach dem Krieg wieder ein deutsches Flugzeug landet. Die dortige Befreiungsfeier wird als erste Rundfunksendung von Köln über alle deutschen Sender verbreitet.

1951: 21 der 28 im Gefängnis von Landsberg auf ihre Hinrichtung wartenden Kriegsverbrecher werden von den Amerikanern begnadigt.

1961: Die USA schießen eine Redstone-Rakete mit dem Schimpansen "Ham" in 250 km Höhe und bergen später die Kapsel mit dem lebenden Affen aus dem Atlantik.

1961: In Wien wird der Österreichische Presserat gegründet.

1971: Der seit 1952 unterbrochene Telefonverkehr zwischen West- und Ostberlin wird wieder aufgenommen.

1976: In Avignon werden 119 Picasso-Bilder geraubt, im Oktober werden sie in Marseille wiedergefunden.

1991: Der Friedensvertrag von Angola wird in Lissabon unterzeichnet. Ende des Bürgerkrieges in dem afrikanischen Land.

1991: 20. und letzter Parteitag der Italienischen Kommunistischen Partei (PCI) in Rimini. Am 3.2.1991 folgt eine Parteineugründung: die Demokratische Partei der Linken (PDS).

1991: Erfolgsmeldung bei der Lucona-Suche: Ein Wrack wird geortet, das Tage später tatsächlich als der vermisste Frachter identifiziert wird.

1996: Der Nationalrat beschließt das Europawahlrecht. Die erste direkte Wahl der 21 österreichischen Vertreter im Europäischen Parlament findet am 13. Oktober statt.

1996: Die vier des Mordes an dem russischen Geschäftsmann Sergej Hodscha-Achmedov Angeklagten werden in Wien zu zwei Mal lebenslanger bzw. zehn und acht Jahren Haft verurteilt.



Geburtstage: Christoph von Schallenberg, öst. Lyriker (1561-1597); Marie Luise Kaschnitz, dt. Schriftstellerin (1901-1974); Mario Lanza, ital.-US-Tenor (1921-1959); Kurt Marti, schwz. Theologe/Schriftst. (1921-2017); Hansjörg Felmy, dt. Schauspieler (1931-2007); Lucky Schmidtleitner, öst. Kameramann (1931); Franz Ceska, ehem. öst. Diplomat (1936); John Lydon, brit. Rockmusiker ("Sex Pistols") (1956); Justin Timberlake, US-Musiker (1981).

Todestage: Gaudenzio Ferrari, ital. Maler (1475-1546); Guy Fawkes, brit. Verschwörer (1570-1606); Friedrich Rückert, dt. Dichter (1788-1866); Alan Alexander Milne, brit. Schriftsteller (1882-1956); Mario Valentino, ital. Schuhdesigner (1927-1991).

Namenstage: Johannes, Eusebius, Petrus, Ludwiga, Virgilius, Marcella, Emma.

