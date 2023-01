31. Jänner 1983: Höhepunkt der Grippewelle in Wien mit 21.000 Erkrankten

Unter Dienstag, 31. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1208: In der Schlacht bei Lena besiegt Erik Knutsson Schwedens König Sverker II., der daraufhin nach Dänemark flüchtet.

1638: Krieger des Tokugawa-Shogunats besiegen rund 20.000 aufständische japanische Bauern und führungslose Samurai, die sich danach nach Shimabara zurückziehen.

1773: König Friedrich II. errichtet per Kabinettsorder die neue Provinz Westpreußen.

1793: Die royalistisch ausgerichtete Grafschaft Nizza wird nach dem Einmarsch französischer Revolutionstruppen von Frankreich annektiert: Schaffung des Départements Alpes-Maritimes.

1828: In Wien stirbt der nach der Niederschlagung des griechischen Aufstands durch die Türken nach Österreich geflohene Freiheitskämpfer Fürst Alexandros Ypsilanti. (Bis 1827 wurde er von den Österreichern gefangen gehalten).

1858: Das größte Dampfschiff der Welt, die "Great Eastern" mit einer Kapazität von 3.000 Passagieren, läuft nach vierjähriger Bauzeit auf der Londoner Werft Russell J. Scott & Co. vom Stapel. Der Schraubenantrieb am Heck ist richtungweisend für den modernen Schiffsbau. Die Konstruktion Isambard Brunels sollte drei Jahrzehnte lang das weltgrößte Schiff bleiben.

1903: Deutschland, Österreich-Ungarn und die Schweiz schließen ein Abkommen über gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz.

1903: Der deutsche Reichstag verabschiedet das Gesetz über die gewerbliche Kinderarbeit (Beschränkung der Arbeitszeit).

1918: In der Schlacht bei der Insel May kollidieren in der schottischen Förde Firth of Forth mehrere britische U-Boote, wobei zwei sinken und über hundert Seeleute den Tod finden.

1928: Ende der Interalliierten Militärkontrolle in Österreich.

1928: In St. Paul im US-Staat Minnesota kommt das erste durchsichtige Klebeband auf den Markt.

1933: Einen Tag nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler wird in Deutschland der Reichstag aufgelöst. (Trotz Terroraktionen und Parteiverboten erreicht die NSDAP bei den Neuwahlen am 5. März nicht die absolute Mehrheit).

1933: In Mössingen im Landkreis Tübingen findet der einzige nennenswerte Streik gegen die Ernennung Hitlers zum deutschen Reichskanzler statt.

1933: Nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Camille Chautemps bildet in Frankreich Édouard Daladier eine neue Regierung, die sich zehn Monate hält.

1938: Bundeskanzler Kurt Schuschnigg weist die deutsche Forderung nach einem Beitritt Österreichs zum Antikominternpakt (Deutschland-Japan-Italien) neuerlich zurück.

1943: Die in Stalingrad im Südkessel eingeschlossene deutsche 6. Armee unter Generalfeldmarschall Friedrich Paulus kapituliert; 146.000 deutsche Soldaten waren gefallen, 90.000 in sowjetische Gefangenschaft geraten. Der Nordkessel kapituliert erst am 2. Februar.

1948: Nach der Verabschiedung des Südtirol-Autonomiegesetzes durch die italienische Nationalversammlung erklärt Außenminister Karl Gruber, die österreichische Regierung erachte eine freundschaftliche und dauerhafte Zusammenarbeit mit Italien fortan für gesichert.

1948: Der "Kinsey-Report" über die "Sexualität des Mannes" wird in den USA veröffentlicht.

1953: Die "Hollandsturmflut" in der Nacht auf den 1. Februar überschwemmt weite Teile der Niederlande, Belgiens, Nordfrankreichs, Dänemarks und Englands. Alleine in den Niederlanden sterben nach offiziellen Angaben 1.853 Menschen innerhalb von wenigen Stunden.

1958: Der erste Satellit der USA, "Explorer 1", wird vier Monate nach dem sowjetischen Satelliten Sputnik in die Erdumlaufbahn gebracht. Dabei gelingt ihm unter der Leitung von James Van Allen der Nachweis des Van-Allen-Strahlungsgürtels um die Erde.

1968: Die 1957 abgebrochenen diplomatischen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Jugoslawien werden wieder aufgenommen.

1968: Das von Australien im Auftrag der UNO als Treuhandgebiet verwaltete Nauru im Westpazifik wird unabhängig. Hammer DeRoburt wird erster Präsident des neuen Staates.

1968: In Frankfurt am Main gelangt Peter Handkes pantomimisches Schweigestück "Das Mündel will Vormund sein" zur Uraufführung.

1973: In Wien beginnen Vorverhandlungen für eine Konferenz über eine gegenseitige ausgewogene Truppenreduzierung in Europa (MBFR).

1973: Syrien erhält unter dem Baath-Regime von Präsident Hafez al-Assad eine sozialistische Verfassung. Der Islam verliert den Rang als Staatsreligion.

1978: König Juan Carlos I. und Königin Sofia von Spanien treffen zu einem Staatsbesuch in Österreich ein, in dessen Verlauf sie auch dem Wiener Opernball beiwohnen.

1983: Im Dom zu Aachen werden die Gebeine von Karl dem Großen wegen der Restaurierung des Goldschreins umgebettet.

1983: Höhepunkt der Grippewelle in Wien mit 21.000 Erkrankten.

1983: Mit einer Durchschnittstemperatur von plus 5,2 Grad Celsius konstatiert die Meteorologische Zentralanstalt in Wien den wärmsten Jänner seit ihrer Gründung.

1993: In der Basilika von Mariazell heiratet Karl Habsburg, Enkel des letzten österreichischen Kaisers Karl I., die Milliardärstochter Baronesse Francesca Thyssen-Bornemisza.

2003: Die irakische Regierung lädt die UNO-Waffeninspektoren zu einem weiteren Kontrollbesuch ein.



Geburtstage: Hermann Kutscher, öst. Regisseur (1923-1997); Norman Mailer, US-Schriftsteller (1923-2007); Beatrix I. von Oranien-Nassau, Ex-Königin der Niederlande (1938); Fabio Quagliarella, ital. Fußballspieler (1983).

Todestage: Alexandros Fürst Ypsilanti (d. J.), griech. Freiheitskämpfer (1792-1828); Giovanni Don Bosco, ital. Priester, Sozialpädagoge (1815-1888); John Galsworthy, engl. Schriftsteller; Nobelpreis 1932 (1867-1933); Ragnar Anton Kittil Frisch, norw. Wirtschaftswissenschafter und Mathematiker (1895-1973); Franklin A. Bircher, schweiz. Arzt (1896-1988); Volodia Teitelboim, chilen. Schriftsteller (1916-2008).

Namenstage: Johannes, Eusebius, Petrus, Ludwiga, Virgilius, Marcella, Emma.