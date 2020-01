Unter Freitag, 31. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1850: Für das Königreich Preußen wird eine Verfassung verkündet.

1865: Der US-Kongress schlägt einen Verfassungszusatz über die Aufhebung der Sklaverei vor. Dieser XIII. Zusatz tritt nach seiner Annahme am 18. Dezember 1865 in Kraft.

1905: Der neue Leiter des Deutschen Theaters in Berlin, Max Reinhardt, stellt sich mit der Inszenierung von Shakespeares "Ein Sommernachtstraum" dem Publikum vor.

1920: Schwache und tuberkulöse Kinder in Paris erhalten als Therapie erstmals Höhensonnenbestrahlung. Die Tuberkulose ist eine der am meisten verbreiteten Krankheiten im Mitteleuropa der 20er-Jahre.

1925: Die erste Rundfunkübertragung über Kurzwelle aus den USA nach Deutschland gelingt.

1945: In Ostpreußen erobert die Rote Armee Heilsberg und Friedland. Hitler ernennt General Wlassow zum Oberbefehlshaber aller auf deutscher Seite kämpfenden russischen Streitkräfte.

1950: US-Präsident Truman ordnet den Bau einer Wasserstoffbombe mit bis dahin unbekanntem Zerstörungspotenzial an.

1960: Nachdem die französische Armee Befehl zur Niederwerfung der Revolte der Algerien-Franzosen erhalten hat, räumen diese die von ihnen in Algier errichteten Barrikaden. Die Führer des Putsches werden festgenommen.

1985: Über Bremerhaven stürzen zwei Phantom-Kampfflugzeuge der Bundesluftwaffe ab, zwei Menschen sterben.

1990: In London wird erstmals an einem ungeborenen Baby im Mutterleib eine Herzoperation durchgeführt.

1995: Ägypten: In der Oase von Siwa soll das Grab von Alexander dem Großen entdeckt worden sein. Griechenlands Archäologen halten dies für völlig aus der Luft gegriffen.

2000: Giftige Zyanid-Lauge läuft aus dem Abwasserbecken eines rumänischen Goldbergwerks aus und bewirkt über Theiß und Donau auch in Ungarn und Jugoslawien ein katastrophales Massen-Fischsterben und eine Trinkwasserverseuchung.

2000: Die portugiesische EU-Ratspräsidentschaft warnt im Namen der 14 Partnerstaaten vor einer Regierungsbeteiligung der FPÖ.

2005: Mit einem gigantischen Medienrummel und den Sprechchören von Hunderten Fans startet vor einem Gericht in Santa Maria (Kalifornien) das Verfahren gegen den 46-jährigen Michael Jackson. Dem Popstar werden unzüchtige Handlungen an einem damals 13-jährigen Buben vorgeworfen, den er auch unter Alkohol gesetzt haben soll. Dafür drohen bis zu 20 Jahre Haft. Am 13. Juni wird der King of Pop in allen Anklagepunkten freigesprochen.



Geburtstage: Henri Desgrange, frz. Radrennfahrer und Begründer der "Tour de France" (1865-1940); Zane Grey, US-Schriftsteller (1875-1939); Franz Hadamovsky, öst. Theaterwiss. (1900-1995); Martin Hellberg, dt. Theaterregisseur (1905-1999); John O'Hara, US-Schriftsteller (1905-1970); Robert Hersant, frz. Zeitungs-Verleger und Politiker (1920-1996); Benoîte Groult, frz. Schriftstellerin (1920-2016); Kenzaburo Ōe, jap. Schriftsteller, Nobelpreis 1994 (1935); Joseph Kosuth, US-Konzeptkünstler (1945); Karl Sevelda, öst. Bankmanager; ehem. Chef der Raiffeisen Bank International (1950); Minnie Driver, brit. Sängerin/Songwriterin und Schauspielerin (1970); Cro, dt. Rapper und Musikproduzent (1990).

Todestage: Gustav Walter, öst. Sänger (1834-1910); John Raleigh Mott, US-Theologe, Friedensnobelpreis 1946 (1865-1955); René Schickele, frz. Schriftsteller (1883-1940); Richard von Weizsäcker, dt. Jurist und Politiker/6. BRD-Bundespräsident (1920-2015); Hans Putz, öst. Schauspieler (1920-1990); Slim Harpo, US-amer. Bluesmusiker (1924-1970); Martin Benrath, dt. Schauspieler (1926-2000); Udo Lattek, dt. Fußballer und Trainer (1935-2015).

Namenstage: Johannes, Eusebius, Petrus, Ludwiga, Virgilius, Marcella, Emma.

