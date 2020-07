Unter Freitag, 31. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1850: In Berlin werden die ersten vier Volksbüchereien eröffnet.

1855: Die Brüder Smyth erreichen als erste die 4.634 Meter hohe Dufourspitze in Monte-Rosa-Massiv.

1925: Die Räumung des im Jänner 1923 von Entente-Truppen besetzten Ruhrgebiets wird von den Alliierten abgeschlossen.

1945: In Aussig (Ústí nad Labem) in Nordböhmen richtet ein entfesselter tschechischer Mob ein Blutbad unter der deutschen Bevölkerung an: Hunderte werden auf eine Brücke getrieben und in die Elbe gestürzt. Polizisten schießen auf die Opfer.

1955: Tagesbefehl des sowjetischen Verteidigungsministers: "Bis ersten Oktober wird der letzte russische Soldat Österreich verlassen."

2000: Das israelische Parlament wählt überraschend den Kandidaten der konservativen Likud-Opposition, Moshe Katzav, zum Staatspräsidenten. Der Kandidat der regierenden Arbeiterpartei, Shimon Peres, unterliegt.

2015: Die Klage eines Anrainers gegen die nächtlichen Glockenschläge des Linzer Mariendoms, weil sie seine Gesundheit gefährden würden, ist vom Landesgericht Linz abgewiesen worden. Der Dompfarrer zeigt sich danach "erleichtert", der Anwalt des Klägers kündigt jedoch eine Berufung beim Oberlandesgericht an.



Geburtstage: Friedrich Wöhler, dt. Chemiker (1800-1882); Anton Eiselsberg, öst. Chirurg (1860-1939); Jacques Villon, frz. Maler (1875-1963); Hermann Vetters, öst. Geologe (1880-1941); Herbert Baumann, dt. Komponist/Dirigent (1925-2020); Oleg Popow, russ. Clown (1930-2016); August Paterno, öst. Priester und TV-Prediger (1935-2007); Joanne K. Rowling, brit. Schriftstellerin; Autorin von "Harry Potter" (1965).

Todestage: Andrew Johnson, US-Staatsmann, 17. Präsident der USA (1808-1875); Wladimir Sergejewitsch Solowjow, russ. Religionsphilosoph (1853-1900); Pascual Jordan, dt. Physiker (1902-1980); Wim Duisenberg, niederl. Politiker; 1. EZB-Präsident (1935-2005).

Namenstage: Ignaz, Helene, Germanus, Ernesta, Ernestine, Hermann, Joseph, Petrus, Justinus, Erna.

