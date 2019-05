Unter Freitag, 31. Mai, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1594: Der italienische Maler Tintoretto stirbt im Alter von 75 Jahren in seiner Heimatstadt Venedig.

1879: Der deutsche Ingenieur Werner von Siemens präsentiert die erste elektrische Lokomotive.

1889: Beim Bruch des South-Fork-Staudammes bei Johnstown in Pennsylvania sterben 2.200 Menschen.

1904: Der britische Unterhausabgeordnete Winston Churchill wechselt von den Konservativen zu den Liberalen. Nach deren Zerfall kehrt er 1924 zur Konservativen Partei zurück.

1919: Viereinhalb Wochen nach der Ermordung von Rosa Luxemburg wird im Berliner Landwehrkanal ihre Leiche gefunden.

1924: China anerkennt die UdSSR.

1939: In Berlin wird ein deutsch-dänischer Nichtangriffspakt unterzeichnet.

1959: Mit der Strecke Hauptzollamt-Floridsdorf wird der Schnellbahnverkehr in Wien aufgenommen.

1974: Syrien und Israel unterzeichnen in Genf ein Truppentrennungsabkommen, nach 81 Tagen tritt Waffenruhe am Golan ein.

1999: Massenpanik bei einem Rockkonzert in Weißrussland: 54 Tote.

2004: Ein Bootsunglück in der Seegrotte in Hinterbrühl fordert fünf Menschenleben. Eine Zille kippt bei einer Fahrt mit Touristen auf dem unterirdischen Gewässer, wodurch die Opfer unter dem Schiff wie in einem Käfig gefangen sind.

2009: Mit Aufführungen des Oratoriums "Die Schöpfung" in Eisenstadt, Wien, aber auch vielen weiteren Stätten weltweit, wird des 200. Todestages von Joseph Haydn gedacht. Im Burgenland markiert der Gedenktag den Höhepunkt des umfangreichen Haydn-Jahres mit zahlreichen Ausstellungen, Konzertreihen und Symposien.



Geburtstage: Walt Whitman, US-Dichter (1819-1892); Hans Domnick, dt. Filmregisseur 1909-1985); Gisela May, dt. Schauspielerin und Sängerin (1924-2016); Kurt Koszyk, dt. Publizist (1929-2015), Walter Geppert, öst. Politiker (SPÖ) (1939); Tom Berenger, US-Schauspieler (1949);Florian Bramböck, öst. Komponist und Saxophonist (1959); Andrea de Cesaris, ital. Formel-1-Fahrer (1959-2014).

Todestage: Tintoretto (eigtl. Jacopo Robusti), ital. Maler (1518-1594); Joseph Haydn, öst. Komponist (1723-1809); Hilde Körber, dt. Schauspielerin (1906-1969).

Namenstage: Mechthild, Petronilla, Helmtrud, Simeon, Angela, Aldo, Petra, Felix, Theodor, Pilgrim.

Quelle: SN