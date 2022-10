31. Oktober 1687: Der Wiener Stephansdom erhält eine neue Bekrönung. Zum Spanischen Kreuz kommen der kaiserliche Doppeladler und die Initialen Kaiser Leopolds I. hinzu

Unter Montag, 31. Oktober, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1517: Beginn der Reformation in Deutschland: Martin Luther schlägt seine 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg.

1687: Der Wiener Stephansdom erhält eine neue Bekrönung. Zum Spanischen Kreuz kommen der kaiserliche Doppeladler und die Initialen Kaiser Leopolds I. hinzu.

1837: Der Konsumgüterkonzern "Procter & Gamble" wird von dem englischen Kerzenzieher William Procter und dem irischen Seifensieder James Gamble in Cincinnati im Bundesstaat Ohio gegründet.

1917: Britische Truppen vertreiben die deutschen Einheiten aus Südwestafrika.

1922: Nach seiner Ernennung zum Regierungschef durch König Viktor Emanuel III. bildet Benito Mussolini in Italien ein Kabinett aus Faschisten und Nationalisten.

1987: Der Generalsekretär der japanischen Liberaldemokraten, Noboru Takeshita, wird Parteichef und am 6.11. auch Ministerpräsident.

1992: 350 Jahre nach seinem Tod wird Galileo Galilei offiziell von Papst Johannes Paul II. rehabilitiert.

2002: Bei einem Erdbeben der Stärke 5,4 in San Giuliano di Puglia werden in einer Schule 26 Kinder und drei Frauen getötet, 61 Menschen werden verletzt.

2007: Dreieinhalb Jahre nach den Terroranschlägen von Madrid werden drei der insgesamt 28 Angeklagten zu Höchststrafen verurteilt. Einer der mutmaßlichen Drahtzieher wird überraschend freigesprochen. Bei den Attentaten am 11. März 2004 waren in vier Pendlerzügen zehn Bomben explodiert. 191 Menschen wurden getötet und 1.841 weitere verletzt.



Geburtstage: Jan Vermeer van Delft, niederl. Maler (1632-1675); Axel M. F. Munthe, schwed. Arzt und Autor (1857-1949); Carl Wollek, öst. Bildhauer (1862-1936); Carl Edler von Zeska, öst. Theaterschauspieler dt. Herkunft.; k. k. Hofschauspieler (1862-1938); Tschiang Kai-schek (Jiang Jieshi), chines. Militär und Politiker (1887-1975); Alexander Aljechin, russ. Schachweltmeister (1892-1946); Jean Améry (eigentl. Hans Mayer), öst. Schriftsteller (1912-1978); Oliver "Ollie" Johnston, US-Trickfilmzeichner (1912-2008); Norodom Sihanouk, ehem. kambod. König (1922-2012); Barbara Bel Geddes, US-Schauspielerin (1922-2005); David Ogden Stiers, US-Schauspieler (M.A.S.H.) und Musiker (1942-2018); Andrea Rau, dt. Schauspielerin (1947); Herman Van Rompuy, belg. Politiker; 2008-2009 Premierminister und Regierungschef, 2009-2014 erster ständiger Präsident des Europäischen Rates (1947); Andrea Breth, dt. Theaterregisseurin (1952).

Todestage: Thomas Holenstein, schweiz. Politiker (1896-1962); Natalie Beer, öst. Schriftstellerin (Pseud. Ursula Berngath und Fred Lugenau) (1903-1987); Raf Vallone, ital. Schauspieler (1916-2002); Maximilian Melcher, öst. bildender Künstler und Grafiker (1922-2002).

Namenstage: Wolfgang, Christoph, Quirin, Notburga, Elisabeth, Thomas, Lukas, Jutta.