Unter Sonntag, 31. Oktober, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1731: Beginn der Vertreibung der Protestanten aus Salzburg unter Fürsterzbischof Leopold von Firmian.

1851: Danilo II. Petrović Njegoš wird weltlicher Fürst von Montenegro.

1916: Beginn der neunten Isonzoschlacht (bis 4.11.)

1941: Als erster deutscher Farbfilm wird in Berlin "Frauen sind doch bessere Diplomaten" mit Marika Rökk und Willy Fritsch uraufgeführt.

1956: Beginn der britisch-französischen Intervention am Suezkanal mit Luftangriffen auf Kairo und Beschießung von Port Said.

1976: Das Partisanendenkmal am Kömmel bei Bleiburg in Kärnten wird von unbekannten Tätern gesprengt.

1986: Auftakt einer Serie von Unfällen der chemischen Industrie: Der Schweizer Ciba-Geigy-Konzern leitet große Mengen giftigen Atrazins in den Rhein ein.

1986: Südkoreanische Polizei stürmt die von Studenten besetzte Universität von Seoul und nimmt 1.247 Hochschüler und Sympathisanten fest.

1991: Bei den ersten freien Parlamentswahlen in Sambia seit 1968 verliert der seit 1964 regierende Staatspräsident Kenneth Kaunda sein Amt an Frederick Chiluba.

1991: In der von Serben eingeschlossenen dalmatinischen Hafenstadt Dubrovnik trifft ein Schiffskonvoi mit Hilfsgütern ein.

1996: Rebellen der Banyamulenge-Tutsi rufen zum Sturz der Regierung von Präsident Sese Seko Mobutu auf. Bei einer Kundgebung in der von ihnen eroberten Stadt Uvira, fordert Laurent-Désiré Kabila, der Chef der neu gegründeten "Allianz der Demokratischen Streitkräfte zur Befreiung Kongo-Zaires" (AFDL), zum Kampf auf (heute Demokratische Republik Kongo).

2001: Die französische Skirennläuferin Régine Cavagnoud erliegt in einem Innsbrucker Spital den schweren Verletzungen, die sie sich zwei Tage zuvor bei einem Trainingsunfall am Pitztaler Gletscher zugezogen hatte.

2006: Bundespräsident Heinz Fischer empfängt im Rahmen der Regierungsverhandlungen SPÖ-Chef Alfred Gusenbauer und ÖVP-Obmann Wolfgang Schüssel jeweils zu Vier-Augen-Gesprächen, um die neue Situation zu erörtern. Gleichzeitig äußert er wie schon davor am Nationalfeiertag deutliche Präferenzen für eine Große Koalition.

2011: Der siebenmilliardste Mensch der Welt wird geboren. Die UNO legt diesen Tag als symbolischen Termin fest.



Geburtstage: Philo Remington, US-Industrieller (1816-1889); Sigfrit Steiner, schweiz. Schauspieler/Regisseur (1906-1988); Luise Ullrich, öst./dt. Schauspielerin (1911-1985); Nino Erne, dt. Schriftsteller (1921-1994); Daniel Christoff, dt. Schriftsteller (1926-1996); Michael Landon, US-Filmschauspieler/Produzent/Regisseur (1936-1991); Peter Jackson, neuseel. Filmregisseur, "Herr der Ringe" (1961).

Todestage: Johannes Sleidanus, dt. Historiker (um 1506-1556); Kitagawa Utamaro, jap. Maler/Holzschnitzer (1753-1806); Charles Taze Russell, US-Kaufmann/Begründer der Zeugen Jehovas (1852-1916); Robert Sanderson Mulliken, US-Chemiker/Nobelpreis 1966 (1896-1986); Bruno Snell, dt. Altphilologe (1896-1986); Marcel Carné, frz. Filmregisseur (1903-1996); Franz Hetzenauer, öst. Politiker, Innenminister 1966-68 (1911-2006); Pieter Botha, ehem. Präsident Südafrikas (1916-2006); Régine Cavagnoud, frz. Skirennläuferin (1970-2001).

Namenstage: Wolfgang, Christoph, Quirin, Notburga, Elisabeth, Thomas, Lukas, Jutta.