Unter Mittwoch, 4. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1306: Mit der Ermordung König Wenzels III. von Böhmen in Olmütz stirbt der Mannesstamm der Przemysliden aus, König Albrecht I. zieht das ledige Reichslehen Böhmen und Mähren ein.

1791: Im Frieden von Sistowa treten die Türken Orșova im Banat an die Österreicher ab.

1906: Der italienische Dampfer "Sirio" geht vor Kap Palos/Spanien unter. Mehr als 200 Menschen, zumeist Auswanderer, ertrinken.

1916: Die Vereinigten Staaten kaufen Dänemark die Virgin-Islands (Jungferninseln) in der Karibik ab.

1936: In Griechenland proklamiert Ministerpräsident General Metaxas mit Zustimmung König Konstantins die Diktatur.

1946: Eröffnung der Bregenzer Festspiele auf der Seebühne mit "Sieben gegen Theben" von Max Mell.

1956: Der 1949 als "Titoist" entmachtete polnische Parteichef Stanisław Gomułka wird rehabilitiert.

1986: Die OPEC-Ölminister einigen sich zur Stabilisierung der gesunkenen Rohölpreise auf eine Drosselung der Förderquoten.

1991: Nach zweitägigen Verhandlungen scheitert eine EG-Mission zur Vermittlung eines Waffenstillstandes in Jugoslawien.

1991: Das israelische Kabinett stimmt für die Teilnahme an der geplanten Nahost-Friedenskonferenz.

1996: Theresia Kiesl erringt mit ihrem dritten Platz über 1.500 Meter in Atlanta die erste österreichische Lauf-Medaille bei olympischen Spielen.

2006: Das ukrainische Parlament bestätigt Viktor Janukowitsch als neuen Ministerpräsidenten. Der prorussische Politiker ist ein Rivale von Präsident Wiktor Juschtschenko und war Verlierer der "Orangenen Revolution" von 2004.



Geburtstage: Guy de Pourtalès, schwz.-frz. Schriftsteller (1881-1941); Louis Armstrong, US-Jazzmusiker (1901-1971); Barack Obama, US-Politiker; Staatspräsident 2009-2017; Nobelpreis 2009 (1961); Meghan Markle, Herzogin von Sussex; US-Schauspielerin (1981).

Todestage: Ernst Freiherr von Weizsäcker, dt. Diplomat (1882-1951); Friedrich Meznik, öst. Jurist/Journalist (1908-1989); Richard Barrett, US-Musikproduzent (1936-2006).

Namenstage: Johann, Rainer, Dominikus, Jens, Jan, Sigrid, Perpetua, Bernhard, Tertullinus, Maria M.