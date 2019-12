Unter Mittwoch, 4. Dezember, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1154: Nicolas Breakspear wird als erster (und einziger) Engländer zum Papst gewählt und nimmt den Namen Hadrian IV. an.

1909: In München wird Ermano Wolf-Ferraris Oper "Susannens Geheimnis" uraufgeführt.

1924: Reichspräsident Ebert eröffnet in Berlin die Erste Deutsche Funkausstellung, auf der das Zugtelefon vorgestellt wird.

1934: Wegen seines Eintretens für Paul Hindemith wird der Dirigent Wilhelm Furtwängler von den NS-Machthabern von allen Ämtern (Vizepräs. d. Reichsmusikkammer, Leiter d. Berliner Philharmoniker und Direktor d. Berliner Staatsoper) entbunden.

1944: Bei Arnheim sprengen deutsche Pioniere die Deiche auf dem Südufer des Niederrheins. An der Saar-Front wird die Zitadelle von Saarlautern von deutschen Truppen zurückerobert.

1974: Beim Absturz einer niederländischen DC-8 mit Moslempilgern sterben bei Colombo (Sri Lanka) 191 Menschen.

1974: Der französische Philosoph Jean-Paul Sartre besucht den RAF-Terroristen Andreas Baader in der Haftanstalt Stuttgart-Stammheim und nennt anschließend die Haftbedingungen "Folter".

1984: Luftpiraten entführen ein kuwaitisches Verkehrsflugzeug mit 160 Menschen nach Teheran, töten zwei Geiseln und werden nach fünf Tagen von den Iranern überwältigt.

1994: Nach der Briefbomben-Serie vom Dezember 1993 tauchen beim Wieser-Verlag in Klagenfurt, der vor allem slowenische Literatur verlegt, sowie bei einer Ausländerberatungsstelle in Dornbirn neuerlich zwei Briefbomben auf. Sie explodieren aber nicht.

1999: Bei einer Snowboard-Veranstaltung im Innsbrucker Bergisel-Stadion kommt es zu einer Massenpanik, als ein Teil des Zauns einbricht und mehrere Personen erdrückt oder zu Tode getreten werden. Vier Menschen sind sofort tot, eine Schwerverletzte stirbt auf dem Weg ins Spital. Vier Jahre, auf den Tag genau nach dem Unglück, wird der Chef der damals zuständigen Sicherheitsfirma freigesprochen.

1999: Das spanische Familien-Melodram "Alles über meine Mutter" von Pedro Almodóvar wird in Berlin mit dem Europäischen Filmpreis ausgezeichnet.

1999: Belgiens Thronfolger Prinz Philippe (39), ältester Sohn von König Albert II. und Königin Paola, heiratet in Brüssel die Grafentochter Mathilde d'Udekem d'Acoz (26).



Geburtstage: August Ravenstein, dt. Kartograf (1809-1881); Otto Landsberg, dt. Politiker (1869-1957); Rudolf Hausner, öst. Maler und Grafiker (1914-1995); Inder Kumar Gujral, ind. Politiker (1919-2012); Wilhelm Georg Berger, rumän. Komponist (1929-1993); Dennis Wilson, US-Musiker und Songschreiber, Mitglied der "Beach Boys" (1944-1983); Jeff Bridges, US-Filmschauspieler (1949); Marisa Tomei, US-Schauspielerin (1964); Uwe Kröger, deutscher Musicaldarsteller (1964); Shawn Carter alias "Jay-Z", US-Musiker (1969); Anke Huber, dt. Tennisspielerin (1974).

Todestage: Thomas Hobbes, engl. Philosoph/Staatstheor. (1588-1679); Alexander Fürst Golizyn, russ. Politiker (1773-1844); Georg Bilgeri, öst. Skipionier (1873-1934); Hubert Marischka, öst. Regisseur/Schausp. (1882-1959); Willy Eichberger (Carl Esmond), US-amer. Schauspieler öst. Herkunft (1902-2004); Wilhelm Becker, dt. Industrieller (1913-1994); Julio Ribeyro, peruan. Schriftsteller (1929-1994).

Namenstage: Barbara, Johannes, Ada, Christian, Osmund, Adolf, Bernhard, Simon, Anno, Babette, Petrus.



