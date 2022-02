Unter Freitag, 4. Februar, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1072: König Heinrich IV. stimmt der Errichtung des Bistums Gurk durch Papst Alexander II. und den Salzburger Erzbischof Gebhard zu. (Verlegung des Bischofssitzes nach Klagenfurt 1788 unter Kaiser Joseph II.) Der Gurker Dom ist der bedeutendste romanische Kirchenbau Österreichs.

1932: In Lake Placid im US-Staat New York werden die dritten Olympischen Winterspiele eröffnet (bis 15. Februar) (nochmals 1980).

1937: Bundeskanzler Kurt Schuschnigg möchte mit dem von ihm einberufenen "Siebener-Ausschuss" die illegalen Nationalsozialisten in die politische Arbeit miteinbeziehen.

1957: Die Firma "Smith Corona" in Syracuse in den USA bringt die erste elektrische Kofferschreibmaschine auf den Markt.

1962: Zwei Schweizer Bergsteiger bezwingen erstmals die Matterhorn-Nordwand im Winter.

1972: Die ehemalige Kolonialmacht Großbritannien und neun weitere Länder anerkennen das sezessionistische Ostpakistan als unabhängigen Staat Bangladesch.

1992: In Venezuela schlagen loyale Truppen einen Putschversuch gegen Präsident Carlos Andrés Pérez nieder.



Geburtstage: Johann Friedrich Böttger, dt. Alchimist (1682-1719); Ludwig Erhard, dt. Politiker (1897-1977); Charles A. Lindbergh, US-amer. Flugpionier (1902-1974); Hartley William Shawcross, Baron of Friston, brit. Jurist (1902-2003); Erich Leinsdorf (eigtl. Landauer), öst.-US-Dirigent (1912-1993); Arthur Cohn, schwz. Filmproduzent (1927); Horst Ehmke, dt. Politiker (1927-2017); Dan Quayle, US-Politiker, US-Vizepräsident 1989-93 (1947); Jennifer Mary Shipley, neuseel. Politikerin (1952).

Todestage: Igo Etrich, öst. Flugzeugpionier (1879-1967); Herman Teirlinck, belg. Schriftsteller (1879-1967); Erich Ponto, dt. Schauspieler (1884-1957); Inge Konradi, öst. Schauspielerin (1924-2002); Gervase de Peyer, brit. Klarinettist (1926-2017).

Namenstage: Andreas, Veronika, Rabanus, Gisbert, Christian, Gilbert, Johanna, Isidor, Nikolaus.