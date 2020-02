Unter Dienstag, 4. Februar, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1915: Deutschland erklärt die Gewässer um Großbritannien zum Kriegsgebiet und verkündet den U-Boot-Krieg gegen Handelsschiffe. Alle feindlichen Schiffe werden ohne Vorwarnung angegriffen, Schiffe neutraler Länder befahren dieses Gebiet auf eigene Gefahr.

1925: Gerhart Hauptmanns Roman "Die Insel der großen Mutter" erscheint im Berliner Fischer-Verlag in der 50. Auflage.

1945: Beginn der Dreimächtekonferenz in Jalta auf der Halbinsel Krim: Stalin, Roosevelt und Churchill verhandeln über die politische Neugestaltung Europas nach dem Sieg der Alliierten über Hitler-Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Die Aufteilung Deutschlands in Besatzungszonen wird beschlossen.

1950: In Wien wird mit dem Neubau des im Krieg zerstörten Westbahnhofs begonnen.

1960: Österreich wird von einer schweren Grippewelle erfasst.

1965: Erste Winter-Alleinbesteigung der Matterhorn-Nordwand durch den Italiener Walter Bonatti.

1975: Der frühere britische Premierminister Edward Heath verzichtet auf das Amt des Parteichefs der Konservativen und Oppositionsführers. (Am 11. Februar wird Margaret Thatcher zu seiner Nachfolgerin gewählt.)

1985: Die Deutsche Gesellschaft für Wiederaufbereitung von Kernbrennstoffen beschließt den Bau einer Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf in der Oberpfalz.

1990: Die "Sozialistische Einheitspartei Deutschlands" (SED) legt nach vierzigjähriger Herrschaft in der DDR ihren Namen ab und nennt sich "Partei des Demokratischen Sozialismus" (PDS).

1990: Die slowenischen Kommunisten scheiden aus dem gesamtjugoslawischen Bund der Kommunisten aus.

1990: In Moskau demonstrieren Hunderttausende für umfassende Veränderungen des politischen Systems.

1995: In Oberwart im Burgenland werden (in der Nacht auf den 5.) vier Angehörige der Roma-Volksgruppe bei einem Bombenanschlag getötet. Der Vermessungstechniker Franz Fuchs wird 1999 zu lebenslanger Haft verurteilt.

2000: Die ÖVP-FPÖ-Regierung unter Bundeskanzler Wolfgang Schüssel und Vizekanzlerin Susanne Riess-Passer wird von Bundespräsident Thomas Klestil angelobt. Wegen der Demonstrationen müssen die neuen Kabinettsmitglieder einen unterirdischen Gang unter dem Ballhausplatz benützen, um zu der Zeremonie zu gelangen. Die 14 EU-Partnerstaaten setzen ihre politischen Strafmaßnahmen in Kraft, Israel ruft seinen Botschafter aus Wien zurück.

2005: Alpine Ski-WM in Bormio: Die Kroatin Janica Kostelic verteidigt ihren Titel in der Damen-Kombination. Die Schwedin Anja Pärson wird Zweite, Marlies Schild holt mit Bronze die erste Medaille der ÖSV-Damen.



Geburtstage: Pierre de Bérulle, frz. Kardinal (1575-1629); Carl Michael Bellman, schwed. Dichter (1740-1795); Jacques Prévert, frz. Schriftsteller (1900-1977); Hugo Pepper, öst. Publizist und Historiker (1920-2011); Borislav Pekić, serb. Autor (1930-1992); Martti Talvela, finn. Bassist (1935-1989); Mikuláš Dzurinda, slowak. Politiker (1955); Natalie Imbruglia, austral. Sängerin und Schauspielerin (1975).

Todestage: Wolfgang Denk, öst. Chirurg und Politiker, gem. Präsidentschaftskandidat von ÖVP und FPÖ 1957 (gegen Adolf Schärf) (1882-1970); Louise Bogan, US-Lyrikerin (1897-1970); Berta Karlik, öst. Physikerin (1904-1990); Patricia Highsmith, US-Schriftst. (1921-1995); Camara Laye, guin. Schriftsteller (1928-1980); Alois Rohrmoser, öst. Gründer der Skifabrik "Atomic" (1932-2005).

Namenstage: Andreas, Veronika, Rabanus, Gisbert, Christian, Gilbert, Johanna, Isidor, Nikolaus.

Quelle: SN