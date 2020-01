Unter Samstag, 4. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1880: Der Brite Edward Whymper besteigt als erster den 6.310 Meter hohen Andengipfel Chimborazo in Ecuador.

1905: Im heutigen Namibia erobern deutsche Truppen nach zweitägigem Gefecht die Festung Groß-Nabas der Hottentotten.

1945: Im Unterelsaß wird Weißenburg von deutschen Truppen zurückerobert. In Ungarn kommt ein Panzerkorps bis auf 27 Kilometer an den Einschließungsring um Budapest heran.

1960: Die Schweiz, Österreich, Großbritannien, Norwegen, Schweden, Dänemark und Portugal gründen die Europäische Freihandelsassoziation (EFTA).

1980: Als Reaktion auf den sowjetischen Einmarsch in Afghanistan verhängt US-Präsident Carter ein Getreide- und Technologieembargo gegen die Sowjetunion.

1985: In London wird ein Kind geboren, das künstlich befruchtet und von einer Leihmutter ausgetragen wurde.

1990: Mehr als 300 Menschen kommen bei einem Eisenbahnunglück in Pakistan ums Leben.

1995: Der im November 1994 neu gewählte US-Kongress tritt zusammen. Erstmals seit 40 Jahren haben die Republikaner in Senat und Repräsentantenhaus die Mehrheit.

2010: Einweihung des "Burj Khalifa" (Turm des Kalifen) in Dubai. Das 828 m hohe Gebäude ist das höchste der Welt.



Geburtstage: Fürst Nikalyj Radziwill, Großmarschall und Großkanzler von Litauen (1515-1565); Giovanni Battista Pergolesi, ital.Komponist (1710-1736); Jacob Grimm, dt. Literaturwissenschafter (1785-1863); Siegmund Strauß, öst. Ingenieur/Elektrotechniker (1875-1942); Floyd Patterson, ehem. US-Boxweltmeister (1935-2006); Richard R. Schrock, US-amer. Chemiker; Nobelpreis 2005 (1945); Michael Stipe, US-Sänger/Musiker (R.E.M.) (1960); Julia Ormond, britische Schauspielerin (1965); Toni Kroos, dt. Profifußballspieler (1990).

Todestage: Anselm Feuerbach, dt. Maler (1829-1880); Thomas Stearns Eliot, US-Dichter; Nobelpreis 1948 (1888-1965); Lovro v. Matačić, jugosl. Dirigent (1899-1985); Carlo Levi, ital. Schriftsteller (1902-1975); Albert Camus, frz. Schriftsteller, Nobelpreis 1957 (1913-1960); Egon Steigenberger, dt. Hotelier (1926-1985).

Namenstage: Angela, Marius, Titus, Rigobert, Rüdiger, Isabella, Roger, Maro, Angelika, Christiane, Anastasia.



Quelle: SN