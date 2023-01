4. Jänner 1968: Deutschsprachige Erstaufführung des Musicals "Der Mann von La Mancha" im Theater an der Wien

Unter Mittwoch, 4. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1908: In Marokko wird Moulay Hafid zum Sultan ausgerufen. Unter seiner Regierung kommt das Land völlig unter französischen Einfluss.

1918: Die Unabhängigkeit Finnlands wird von der bolschewistischen Regierung in Russland anerkannt.

1923: Lenin ändert sein 1922 verfasstes Testament. In einem Zusatz rät er davon ab, nach seinem Tod Stalin die höchste Verantwortung zu übertragen.

1943: Die sowjetische Armee nimmt ihre Angriffe gegen die bei Stalingrad eingekesselte deutsche 6. Armee wieder auf.

1948: Burma wird eine unabhängige Republik und tritt aus dem Commonwealth aus. U Nu wird erster Ministerpräsident.

1958: Der erste künstliche Satellit, Sputnik-1, zerbirst beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre und verglüht.

1958: Der Neuseeländer Sir Edmund Hillary erreicht als dritter Mensch nach Amundsen (1911) und Scott (1912) den Südpol auf dem Landweg.

1968: Deutschsprachige Erstaufführung des Musicals "Der Mann von La Mancha" im Theater an der Wien.

1978: In London wird der Vertreter der Palästinensischen Befreiungsorganisation, Said Hammami, ermordet.

1998: Die Präsidentenwahl in Litauen gewinnt mit knappem Vorsprung der aus dem amerikanischen Exil heimgekehrte nicht parteigebundene Politiker Valdas Adamkus.

2008: Nach heftigen Schneefällen sucht eine Kältewelle Südosteuropa heim. In Bulgarien gibt es Tote. In Griechenland werden minus 20 Grad gemessen. In Kalifornien sorgt unterdessen ein schwerer Sturm mit Schnee und Regen für Stromausfälle. Auch in den USA sterben mehrere Menschen.

2008: Wegen Sicherheitsbedenken muss die Rallye Dakar erstmals abgesagt werden. Im Vorfeld der seit 1979 ausgetragenen Wüsten-Rallye wurden in Mauretanien, wo acht der 15 Etappen hätten stattfinden sollen, vier Touristen und drei Soldaten von Islamisten getötet.



Geburtstage: Isaac Newton, engl. Physiker und Mathematiker (1643-1727); Alexander Freiherr von Bach, öst. Jurist und Politiker; 1848-1849 Justizminister, 1849-1859 Innenminister; 1852 Gründung der "Österreichische Bibliographie" (1813-1893); Julian Sands, brit. Schauspieler (nach anderen Angaben 15. 1.) (1958).

Todestage: Alfred Graf von Schlieffen, preußischer Generalfeldmarschall (1883-1913); Conrad L. Hall, US-Kameramann (1927-2003); Eduard Ploier, öst. kathol. Laien-Vertreter (1930-1998); Julius Meinl IV., öst. Unternehmer (1930-2008); Aharon Appelfeld, israel. Schriftsteller (1932-2018); Ray Thomas, brit. Rockmusiker (1941-2018).

Namenstage: Angela, Marius, Titus, Rigobert, Rüdiger, Isabella, Roger, Maro, Angelika, Christiane, Anastasia.