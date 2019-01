Unter Freitag, 4. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1849: Der ungarische Reichsverweser Ludwig Kossuth und der ungarische Reichstag flüchten nach Debrecen, wo der Thronverlust des "treulosen Hauses Habsburg" verkündet wird.

1929: Der deutsche Schwergewichtsboxer Max Schmeling gewinnt im Madison Square Garden in New York einen Kampf gegen den US-Amerikaner Joe Sekyra nach Punkten.

1934: Der NS-regimetreue deutsche "Reichsbischof" Ludwig Müller verbietet den evangelischen Pastoren "jegliche Kritik an der Politik der Reichsregierung" in ihren Predigten.

1964: Als erster Papst seit Petrus besucht Paul VI. das Heilige Land, um dort mit dem Ökumenischen Patriarchen Athenagoras, dem Oberhaupt der orthodoxen Christenheit, zusammenzutreffen.

1969: Nach 108-jähriger Herrschaft in der Provinz Ifni gibt Spanien die Enklave an Marokko zurück.

1979: Schah Mohammed Reza Pahlevi ernennt den Oppositionspolitiker Shapur Baktiar zum iranischen Ministerpräsidenten.

1989: US-Marineflieger schießen über dem Mittelmeer zwei libysche Kampfflugzeuge ab.

2009: Der österreichische Autor Gert Jonke stirbt 62-jährig in Wien. Jonke war einer der wichtigsten heimischen Gegenwartsautoren ("Die Vögel", "Chorphantasie", "Stoffgewitter", "Freier Fall"). 1977 wurde er erster Träger des Ingeborg Bachmann-Preises, 2002 folgte der Große Österreichische Staatspreis für Literatur.

2014: Der langjährige Handelsminister Josef "Happy Pepi" Staribacher erliegt im 93. Lebensjahr einer Lungenentzündung.



Geburtstage: Louis Braille, frz. Blindenlehrer, Erfinder der Blindenschrift (1809-1852); Jane Wyman, US-Filmschauspielerin (1914-2007); Arik Brauer, öst. Maler/Liedermacher (1929); Hellmuth Karasek, dt. Journalist, Literaturkritiker (1939-2015); Margaret Anne Marshall, brit. Opernsängerin (1949).

Todestage: Karl Frh. v. Hasenauer, öst. Architekt (1833-1894); Peter Frankenfeld, dt. Entertainer (1913-1979); Josef Staribacher, öst. Politiker (1921-2014); Gert Jonke, öst. Schriftsteller (1946-2009).

Namenstage: Angela, Marius, Titus, Rigobert, Rüdiger, Isabella, Roger, Maro, Angelika, Christiane, Anastasia.

Quelle: SN