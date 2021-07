Unter Sonntag, 4. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1376: Unter Führung von Ulm schließen sich 14 schwäbische Reichsstädte - nach dem Vorbild der oberitalienischen Städtebünde - zu einem Bund zusammen.

1546: Der osmanische Seeheld und Großadmiral des Sultans, Barbaros Hayrettin Pascha, stirbt und hinterlässt seinem Sohn 3.000 Sklaven.

1631: In der Pariser Rue de la Calandre eröffnet Théophraste Renaudot das erste private Arbeitsvermittlungsbüro.

1776: Die von Thomas Jefferson verfasste amerikanische Unabhängigkeitserklärung wird vom Kongress verabschiedet. Dreizehn britische Kolonien in Nordamerika bilden die Vereinigten Staaten.

1926: Die Oper "Turandot" von Giacomo Puccini erlebt in Dresden ihre deutsche Erstaufführung (Uraufführung am 25. April in Mailand).

1926: In Berlin gründen führende deutsche Architekten eine Vereinigung mit dem Namen "Der Ring".

1941: Die Kommunistische Partei Jugoslawiens beschließt den allgemeinen bewaffneten Aufstand gegen die deutsche und italienische Besetzung.

1946: Die Philippinen werden nach 47-jähriger amerikanischer Herrschaft unabhängig, die USA dürfen jedoch noch weitere 99 Jahre militärische Stützpunkte unterhalten.

1946: In Kielce in Polen kommen bei einem Pogrom 39 Juden ums Leben.

1961: Israel erprobt erstmals eine Rakete in höheren Schichten der Erdatmosphäre.

1976: Eine israelische Kommandoeinheit befreit im Flughafen von Entebbe in Uganda 103 Geiseln eines entführten Airbus der "Air France". 31 Menschen finden den Tod, unter ihnen drei Geiseln und sieben Terroristen.

1976: Der 20-jährige Schwede Björn Borg feiert seinen ersten Tennis-Triumph in Wimbledon.

1981: In Liverpool und anderen britischen Städten mit großen Einwandereranteil brechen blutige Unruhen aus, die drei Wochen anhalten.

2001: Die Stasi-Akten über den deutschen Altkanzler bleiben unter Verschluss. Das Berliner Verwaltungsgericht gibt einer Klage des früheren CDU-Chefs statt.

2006: FSG-Chef Wilhelm Beck legt sein Amt zurück, nachdem die sozialdemokratischen Gewerkschafter seiner Ansicht nach zu zurückhaltend auf die Entmachtung innerhalb der SPÖ reagiert hatten. Als sein Nachfolger wird der Vorsitzende der Eisenbahner-Gewerkschaft, Wilhelm Haberzettl, auserkoren.

2011: Otto Habsburg-Lothringen, ältester Sohn des 1918 entthronten letzten österreichischen Kaisers Karl I., stirbt in seinem Haus am Starnberger See in Bayern im Alter von 98 Jahren. Er war von 1979 bis 1999 EU-Abgeordneter der bayerischen CSU. Er wird in der Wiener Kapuzinergruft beigesetzt.



Geburtstage: Mao Dun (eigtl. Shen Yanbing), chin. Schriftsteller (1896-1981); Tibor Varga, ung. Violinvirtuose (1921-2003); Gérard Debreu, frz.-amer. Wirtschaftswiss.; Nobelpreis 1983 (1921-2004); Alfredo Di Stéfano, arg.-span. Fußballspieler und Trainer (1926-2014); Stephen Boyd (eig. William Miller), US-Schauspieler (1931-1977); Eckart Witzigmann, öst. Starkoch (1941); Daijirō Katō, japan. Motorradrennfahrer (1976-2003).

Todestage: Thomas Jefferson, US-Politiker (1743-1826); James Monroe, US-Politiker (1758-1831); Hans Wölffer, dt. Theaterdirektor (1904-1976); Fritz Martini, dt. Literaturhistoriker (nach anderen Angaben 5. 7.) (1909-1991); Otto Habsburg-Lothringen, ehem. öst.-ung. Kronprinz, Europapolitiker und Schriftsteller (1912-2011); Herbert Jaros, öst. APA-Journalist (1917-2006).

Namenstage: Ulrich, Elisabeth, Berta, Ulrike, Hatto, Bernold, Odo, Uldarich, Isabel, Hasso, Martin, Bruno.