Unter Donnerstag, 4. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1365: Kaiser Karl IV. lässt sich in Arles zum König von Burgund krönen.

1745: Preußenkönig Friedrich II. siegt bei Hohenfriedberg über die Österreicher und Sachsen.

1910: In den USA verteidigt der schwarze Boxer Jack Johnson seinen Titel als Schwergewichtsweltmeister gegen seinen weißen Herausforderer James Jeffries. Es kommt deswegen zu rassistischen Gewaltaktionen gegen die schwarze Bevölkerung.

1920: Im Friedensvertrag von Trianon verliert Ungarn Siebenbürgen an Rumänien, die westlichen Komitate (Burgenland) an Österreich, die Slowakei, Kroatien, Slawonien und das Banat.

1940: Deutsche Truppen nehmen Dünkirchen. Damit ist die gesamte belgische und französische Kanalküste bis zur Somme-Mündung von der Wehrmacht besetzt.

1955: In Wiener Neustadt trifft der erste größere Heimkehrertransport gemäß den Moskauer Verhandlungen ein.

1970: Das Königreich Tonga im Pazifik wird unabhängig.

1980: Die sogenannte "Freie Republik Wendland", das von 1.300 deutschen Kernkraftgegnern besetzte Areal einer geplanten Tiefbohrstelle im Wald bei Gorleben, wird von der Polizei geräumt.

1990: In San Francisco trifft der sowjetische Präsident Gorbatschow mit seinem südkoreanischen Amtskollegen Roh Tae-woo zusammen. Die Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ländern wird angekündigt.

2000: In Österreich und vielen Ländern erhalten zahlreiche EDV-User ein E-Mail mit dem Titel "Love-letter-for-you". Es ist ein Computer-Virus, das Dateien lahmlegte und Festplatten unbrauchbar machte.



Geburtstage: Colin Ross, öst. Reiseschriftsteller (1885-1945); Alfred Comte, schweiz. Flugpionier (1895-1965); Graf Dino Grandi, ital. Politiker (1895-1988); Anton Dermota, öst. Tenor (1910-1989); Sir William Cockerell, brit. Ingenieur (1910-1999); Viktor Tichonow, russ. Eishockeytrainer (1930-2014); Ludwig Schwarz, Diözesanbischof v. Linz (1940); Michael Doohan, austral. Motorradfahrer (1965); Deborah Compagnoni, ital. Skifahrerin (1970); Angelina Jolie, US-Schauspielerin (1975); Radost Bokel, dt. Schauspielerin ("Momo") (1975); Lukas Podolski, deutscher Fußballer (1985); Jetsun Pema, Königin von Buthan (1990).

Todestage: Eduard Mörike, dt. Lyriker/Erzähler (1804-1875); Pierre Louÿs, frz. Schriftsteller (1870-1925); Georg Kaiser, dt. Dramatiker (1878-1945); Josep Carner, span. Dichter (1884-1970); Frida Leider, dt. Sopranistin (1888-1975); Ernest Bornemann, dt.-öst. Sexualforscher (1915-1995); Edith Hancke, dt. Schauspielerin (1928-2015).

Namenstage: Christa, Werner, Franz, Clothilde, Carpasius, Irmfried, Quirin, Maria.

Quelle: SN