Unter Freitag, 4. März, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1152: Die deutschen Fürsten wählen in Frankfurt am Main Friedrich von Schwaben, den späteren Kaiser Friedrich I. Barbarossa, als Nachfolger von Konrad III. zum König.

1277: König Rudolf I. bestätigt den Juden das Recht, dass kein Stadtrichter sie mehr richten darf, sondern nur der König.

1877: Tschaikowskis Komposition "Schwanensee" fällt bei der Premiere am Moskauer Bolschoi-Theater durch.

1917: Die deutschen Truppen beginnen mit dem Rückzug von der Westfront.

1917: Extrem starke Schneestürme unterbrechen sämtliche Warentransporte nach Sibirien.

1947: Großbritannien und Frankreich schließen den Vertrag von Dünkirchen, einen auf fünfzig Jahre befristeten Beistandspakt zur Abwehr einer eventuellen neuen deutschen Angriffspolitik.

1962: Im Jemen lässt der despotische König Ahmad bin Yahya zahlreiche Aufständische und Stammeskämpfer in Sanaa öffentlich hinrichten.

1967: Das Südtirol-Paket zwischen Österreich und Italien ist ausgehandelt.

1967: Die erste Pipeline, mit der Nordseeöl an Land gepumpt wird, wird von "British Petroleum" (BP) in Betrieb genommen.

1977: Ein Erdbeben der Stärke 7,3 auf der Richterskala richtet in Rumänien schwerste Schäden in der Hauptstadt Bukarest an, mehr als 1.500 Menschen kommen ums Leben.

1982: Als erstes europäisches Staatsoberhaupt spricht Frankreichs Präsident François Mitterrand vor dem israelischen Parlament, der Knesset, und plädiert für einen unabhängigen palästinensischen Staat.

1992: Bei einer Schlagwetterexplosion in einem türkischen Bergwerk bei Kozlu in der Schwarzmeerprovinz Zonguldak werden mehr als 300 Kumpel verschüttet und kommen ums Leben.

1997: Der neue russische Raumfahrtbahnhof Swobodny in Ostsibirien wird mit dem Start einer Trägerrakete in Betrieb genommen.

2002: Der Chef der Demokratischen Liga und albanische Mehrheitsführer Ibrahim Rugova wird zum Kosovo-Präsidenten gewählt.

2002: Die EU-Umweltminister stimmen in Brüssel dem von den USA abgelehnten Klimaschutzprotokoll von Kyoto zur Reduzierung von Treibhausgasen zu und machen so den Weg zur Ratifizierung frei.



Geburtstage: Nikolai Kondratjew, sowj. Nationalökonom (1892-1938); Ferdinand Leitner, dt. Dirigent (1912-1996); Iring Fetscher, dt. Politologe (1922-2014); Miriam Makeba, südafr. Sängerin (1932-2008); Jan Garbarek, norw. Jazzmusiker (1947); Lisa Kaltenegger, öst. Astrophysikerin und Astronomin (1977).

Todestage: Jean-François Champollion, frz. Sprachwiss., Archäologe und Ägyptologe (1790-1832); Nikolai Gogol, russ. Schriftsteller (1809-1852); Sir Charles Scott Sherrington, brit. Physiologe; Nobelpreis 1932 (1857-1952); Sándor Veress, schwz. Komponist ung. Herk. (1907-1992); József Simándy, ungar. Opernsänger (1916-1997); Robert Dicke, US-Physiker (1916-1997).

Namenstage: Kasimir, Humbert, Adrian, Burkhard, Lucius, Walburg, Rupert, Olivia, Otwin, Edwin, Petrus.