4. Mai 1982: Ungarn wird Mitglied des Internationalen Währungsfonds

Unter Mittwoch, 4. Mai, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1702: Spanischer Erbfolgekrieg: England stellt sich auf die Seite Österreichs und erklärt Frankreich den Krieg. (Nach dem Tod des letzten spanischen Habsburgers, Karl II., wurden die Thronrechte von seinen Schwägern, Kaiser Leopold I. und dem französischen König Ludwig XIV., für ihre jeweilige Deszendenz beansprucht). Zum englischen Oberkommandierenden wird John Churchill, Herzog von Marlborough, ernannt.

1922: In Chicago wird erstmals ein Automobil - ein Ford "Modell T" - mit einem Autoradio ausgestattet.

1927: In Genf tritt die erste Weltwirtschaftskonferenz zusammen (bis 23. Mai), 47 Staaten nehmen daran teil.

1932: Im "Propyläen"-Verlag erscheint "Die Affenhochzeit" von Carl Zuckmayer.

1937: Bundespräsident Wilhelm Miklas und Bundeskanzler Kurt Schuschnigg bemühen sich bei einem Besuch in Budapest um Vertiefung der Beziehungen zum Nachbarland Ungarn.

1942: In Auschwitz (Oświęcim) in Polen beginnt die deutsche Nazi-Besatzungsmacht mit der Vergasung von Menschen. Den Massenvernichtungen in dem Konzentrationslager fallen vorwiegend Juden zum Opfer.

1942: Britische Truppen besetzen die unter französischer Verwaltung stehende Insel Madagaskar.

1947: Die extremistische jüdische Untergrundorganisation Irgun Zvai Leumi ("Nationale Militärorganisation") unter Führung von Menachem Begin befreit aus dem Gefängnis der britischen Mandatsmacht in Akko 189 jüdische Häftlinge.

1957: Die Wiener Staatsoper kündigt ihren Vertrag mit der Opernsängerin Maria Callas, weil sie zu hohe Gagen fordert. Trotz eines Vertrages verlangt die Sopranistin, für die Rolle der "Violetta" in der Oper "La Traviata", 500 Dollar mehr pro Abend.

1982: Im Falkland-Krieg schießen die Argentinier den britischen Zerstörer "Sheffield" mit Raketen in Brand.

1982: Ungarn wird Mitglied des Internationalen Währungsfonds.

1997: Ein Iraker zeigt, was Männern wirklich wichtig ist: Er vergisst wegen eines Fußballmatches den eigenen Hochzeitstermin und muss von seiner Familie vom Spielfeld geholt werden.

1997: In Zaire nehmen Diktator Mobutu Sese Seko und Rebellenchef Laurent-Désiré Kabila erstmals Direktgespräche auf.

2007: Hotelerbin und Schauspielerin Paris Hilton wird zu 45 Tagen Gefängnis wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen nach einem Verkehrsvergehen verurteilt. Das Partygirl bricht in Tränen aus. 23 Tage muss Hilton im Juni in zwei Etappen tatsächlich absitzen, auch dabei fließen die Tränen in Strömen.



Geburtstage: Friedrich Arnold Brockhaus, dt. Verleger (1772-1823); Wilhelm Lehmann, dt. Lyriker/Erzähler (1882-1968); Trude Herr, dt. Schauspielerin (1927-1991); Peter H. Boenisch, dt. Journalist (1927-2005); Peter Bacher, dt. Journalist (1927-2020); Markus Rogan, öst. Ex-Schwimmer (1982); Ramon Zenhäusern, schweiz. Skifahrer (1992).

Todestage: Alexander Karađorđević , Fürst von Serbien (1806-1887); Edward C. Kendall, US-Biochemiker; Nobelpreis 1950 (1886-1972); Otto Kranzlmayr, öst. Politiker (1911-1972); Karl Schlögl, öst. Chemiker; Vizepräsident und ehem. Generalsekretär der ÖAW (1924-2007); Peter Bacher, dt. Journalist (er starb an seinem Geburtstag) (1927-2020); Adam Yauch, US-Musiker; Mitgründer der Beastie Boys (1964-2012).

Namenstage: Florian, Guido, Monika, Sigismund, Briccius, Valeria, Cäcilia, Antonia, Walter, Aribo.