Unter Montag, 4. Mai, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1780: In Epsom wird erstmals das Englische Derby, in seinen Anfängen mit Hengsten und Stuten, ausgetragen.

1795: Joseph Haydns Symphonie Nr. 101, D-Dur ("Die Uhr") wird in London uraufgeführt.

1895: Japan akzeptiert die Einwände der europäischen Mächte gegen Bestimmungen des (China aufgezwungenen) Friedensdiktats von Shimonoseki.

1905: Zur Niederschlagung des Aufstands im Jemen verfügt der osmanische Oberste Kriegsrat die Mobilisierung von 100.000 Soldaten.

1915: Italien kündigt den Dreibundvertrag mit Deutschland und Österreich-Ungarn aus dem Jahr 1882. (Am 23. Mai erfolgt die italienische Kriegserklärung an Österreich-Ungarn.)

1925: Im Genfer Völkerbundpalast wird die internationale Konferenz über Waffenhandel mit Delegationen von 43 Staaten eröffnet.

1935: Lettland gewinnt die ersten Basketball-Europameisterschaften in der Schweiz.

1940: In Norwegen besetzen deutsche Invasionstruppen Namsos und Grong.

1945: Der deutsche Admiral von Friedeburg unterzeichnet im Hauptquartier von Feldmarschall Montgomery bei Lüneburg die Kapitulation der deutschen Truppen an der britischen Front, in Dänemark und den Niederlanden.

1945: Konstituierung der provisorischen Landesregierung von Salzburg unter Landeshauptmann Adolf Schemel.

1960: Der sowjetische Partei- und Regierungschef Chruschtschow gibt den Abschuss eines US-Spionageflugzeugs am 1. Mai über der Sowjetunion bekannt.

1970: An der Universität Kent in Ohio erschießen amerikanische Nationalgardisten vier demonstrierende Studenten. Der blutige Zwischenfall löst landesweite Proteste gegen die Regierung von US-Präsident Nixon aus.

1980: Nach dem Tod von Marschall Josip Broz Tito wird der Mazedonier Koliševski jugoslawisches Staatsoberhaupt.

1990: Nach Litauen und Estland erklärt auch die dritte Balten-Republik Lettland ihre Unabhängigkeit.

1995: Eine dreieinhalb Kilo schwere und 60 Zentimeter große Ratte geht Pekinger Polizisten ins Netz.

2000: Das als Liebesbrief getarnte Computervirus "I love you" verbreitet sich über die E-Mail-Programme von Microsoft und richtet Schäden in Milliardenhöhe an.

2010: Die Leichtathletin Eva-Maria Gradwohl wird des Dopings bezichtigt, verweigert einen Test und erklärt daraufhin ihren Rücktritt. Im Juli wird die Marathonläuferin für zwei Jahre gesperrt. Am nächsten Tag eröffnet die Nationale Anti-Doping-Agentur (NADA) auch gegen Stephanie Graf ein Verfahren. Die 2004 zurückgetretene Leichtathletin wird schließlich im Juni wegen versuchten Blutdopings für zwei Jahre gesperrt, Graf hatte eine Blutabnahme bei Humanplasma zugegeben.



Geburtstage: Thomas Henry Huxley, engl. Zoologe/Anatom/Physiologe (1825-1895); Emil Nikolaus Frh. v. Reznicek, öst. Komp. (1860-1945); Bruno Taut, dt. Architekt (1880-1938); René Mayer, franz. Politiker (1895-1972); Mátyás Seiber, engl. Komponist ung. Herk. (1905-1960); António José Branquinho da Fonseca, port. Schriftsteller (1905-1974; Moshe Dayan, israel. General/Politiker (1915-1981); Hermann Schreiber, öst. Schriftst. und Publizist (1920-2014); Roberta Peters, US-Opernsängerin (1930-2017); Werner Faymann, ehem. öst. Politiker (1960); Franziska Weisz, öst. Schauspielerin (1980).

Todestage: Joseph Danhauser, öst. Barockmaler (1805-1845); Georges Enescu, rumän. Violinist (1881-1955); Josip Broz Tito, jug. Marschall/Staatsmann (1892-1980).

Namenstage: Florian, Guido, Monika, Sigismund, Briccius, Valeria, Cäcilia, Antonia, Walter, Aribo.

Quelle: SN