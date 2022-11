4. November 1877: Die Maria-Pia-Brücke in der portugiesischen Stadt Porto wird feierlich eingeweiht. Das Eisenbahn-Bauwerk von Gustave Eiffel überspannt den Fluss Douro

Unter Freitag, 4. November, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1597: In der Schlacht von Carrickfergus während des Neunjährigen Krieges siegen die irischen Aufständischen unter ihrem Anführer Hugh O'Neill über die englischen Truppen.

1677: In London heiratet die spätere englische Königin Maria II., Tochter von Jakob II. Stuart, ihren Cousin Wilhelm von Oranien, Statthalter der Vereinigten Niederlande. Das Paar besteigt 1689 im Zuge der "Glorious Revolution" nach dem Sturz von Jakob II. den englischen Thron.

1737: In Neapel wird mit Domenico Sarros Oper "Achille in Sciro" das Teatro San Carlo eröffnet, das zu diesem Zeitpunkt größte Opernhaus der Welt.

1797: Nach dem Frieden von Campo Formio wird das Reichsgebiet am linken Rheinufer an Frankreich angegliedert. Der Friede von Lunéville bestätigt später die Annexion.

1852: Camillo Benso Graf von Cavour wird Staatskanzler von Sardinien-Piemont und treibt die Einigung Italiens zum Nationalstaat voran.

1877: Die Maria-Pia-Brücke in der portugiesischen Stadt Porto wird feierlich eingeweiht. Das Eisenbahn-Bauwerk von Gustave Eiffel überspannt den Fluss Douro.

1917: Das Militärrevolutionäre Komitee des Petrograder Sowjets unter der Führung Leo Trotzkis übernimmt die Befehlsgewalt über die Garnisonen der Stadt.

1922: In Ägypten entdecken der britische Archäologe Howard Carter und Lord Carnarvon im Tal der Könige westlich von Theben das nahezu unberührte Grabmal Tutanchamuns, des Schwiegersohns von Pharao Amenophis IV. aus der 18. Dynastie (14. vorchr. Jh.).

1932: Italiens Diktator Benito Mussolini übergibt im "Forum Mussolini" bei Rom den Mussolini-Obelisken der Öffentlichkeit, nachdem er zuvor in Rom eine Feier zur zehnjährigen faschistischen Machtübernahme abgehalten hat. Es ist der größte Monolith, der im 20. Jahrhundert von Menschenhand hergestellt worden ist.

1942: Deutsche Niederlage bei El Alamein: Rommel muss den Rückzug antreten; er widersetzt sich einem ausdrücklichen Befehl Hitlers.

1952: General Dwight D. Eisenhower setzt sich in den US-Präsidentenwahlen als Kandidat der Republikaner gegen seinen demokratischen Konkurrenten Adlai Stevenson durch.

1977: Der UNO-Sicherheitsrat verhängt ein bindendes Waffenembargo gegen das Apartheidregime Südafrikas.

2007: 3.300 Jahre nach seinem Tod wird die Mumie des Pharaos Tutanchamun in Luxor zum ersten Mal von ihrer Leinenhülle befreit und der Öffentlichkeit präsentiert. Der britische Archäologe Howard Carter entdeckte am 4. November 1922 im Tal der Könige das Grab des Pharaos.

2017: Der Gründer der Liste Pilz, der langjährige Grünen-Mandatar Peter Pilz, erklärt, sein bei der Nationalratswahl errungenes Mandat nicht annehmen zu wollen. Davor waren Vorwürfe bezüglich sexueller Belästigung unter anderem gegenüber einer ehemaligen Mitarbeiterin aufgetaucht. Pilz weist die Vorwürfe im wesentlichen von sich und schließt nicht aus, im späteren Verlauf der Legislaturperiode doch in den Nationalrat zurückkehren zu wollen.



Geburtstage: John Branch, US-Politiker (1782-1863); Edmund Kean, engl. Schauspieler (1787-1833); Thomas Klestil, öst. Diplomat und Politiker, Bundespräsident 1992-2004 (1932-2004); Luís Figo, ehem. portugies. Fußballspieler (1972); Wolfgang Linger, ehem. öst. Rennrodler (1982).

Todestage: Felix Mendelssohn-Bartholdy, dt. Komponist (1809-1847); Gustav Gärtner, öst. Mediziner; Pathologe (1855-1937); Othmar Ruzicka, öst. Maler (1877-1962); Greta Keller, öst. Chansonsängerin (1903-1977); Jerry Sohl, US-Drehbuchautor (1913-2002); Ekkehard Fritsch, dt. Schriftsteller (1921-1987).

Namenstage: Karl, Reinhard, Vitalis, Emmerich, Agricola, Reginhart, Gregor, Helene, Carla, Carola, Carolina.