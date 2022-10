4. Okotber 1957: Beginn des Weltraumzeitalters: Die UdSSR startet "Sputnik 1", den ersten künstlichen Erdsatelliten

Unter Dienstag, 4. Oktober, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1582: Die von Papst Gregor XIII. (Ugo Buoncompagni) verfügte und nach ihm benannte Kalenderreform tritt in Kraft: Auf den 4. folgt unmittelbar der 15. Oktober.

1747: Das älteste Theater Österreichs, in dem heute noch gespielt wird, das Schönbrunner Schlosstheater, wird eröffnet.

1912: Die türkische Regierung weist die Forderung der Balkanstaaten nach Autonomie für Mazedonien zurück.

1912: Auf der Höhe von Dover wird das britische U-Boot "B2" von einem unbekannten Objekt gerammt und sinkt. Von der vierzehnköpfigen Besatzung überlebt nur ein Offizier.

1917: Britische Großoffensive in Flandern. Ziel der Angriffe ist die deutsche U-Boot-Basis an der belgischen Küste.

1922: Bundeskanzler Ignaz Seipel unterzeichnet die Genfer Protokolle. Österreich erhält vom Völkerbund garantierte internationale Finanzhilfe zur Sanierung seiner Wirtschaft; Verpfändung der Zölle und des Tabakmonopols.

1937: Hitler erlässt ein Rahmengesetz über die gigantomanische Stadtneugestaltung in Berlin und weiteren deutschen Großstädten.

1957: Beginn des Weltraumzeitalters: Die UdSSR startet "Sputnik 1", den ersten künstlichen Erdsatelliten.

1972: Gründung des Internationalen Instituts für angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg.

1977: In Belgrad beginnt das erste Folgetreffen (bis 9. März 1978) der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) mit den Hauptthemen Menschenrechte und Abrüstung.

1982: Die Genussscheine kommen auf den Markt. Sie stellen eine Anlageform zwischen Aktie und Anleihe dar, das Stimmrecht ist jedoch ausgeschlossen.

1992: Ein Frachtflugzeug der israelischen Luftfahrtgesellschaft "El Al" stürzt auf ein Wohngebiet im Südosten Amsterdams und reißt vermutlich 70 Menschen in den Tod. Die genaue Zahl der Opfer bleibt wegen der lückenhaften niederländischen Meldegesetze unbekannt.

1997: Die spanische Infantin Cristina, Tochter von König Juan Carlos I. und Königin Sofia, heiratet in der Kathedrale von Barcelona den baskischen Handballprofi Iñaki Urdangarin, der aus diesem Anlass den Titel Herzog von Mallorca erhält.

1997: Uraufführung des Musicals "Tanz der Vampire" von Roman Polanski im Wiener Raimund Theater.

2012: Der Autorennfahrer Michael Schumacher gibt seinen endgültigen Rücktritt von der Formel 1 bekannt. Er tat dies schon einmal 2006, kam aber 2009 wieder zurück.



Geburtstage: Rutherford Birchard Hayes, US-Politiker, 19. Präsident der USA 1877-1881 (1822-1893); Engelbert Dollfuß, öst. Politiker (1892-1934); Luis Trenker, südtirol. Bergsteiger, Filmschauspieler, Filmregisseur und Schriftsteller (1892-1990); Gianna Beretta Molla, ital. Medizinerin; Kinderärztin; Heilige (1922-1962); Eva Pawlik, öst. Eiskunstläuferin (1927-1983); Franz Vranitzky, öst. Politiker, Bundeskanzler 1986-97 (1937); Jóhanna Sigurðardóttir, isländ. Politikerin; 2009-2013 Premierministerin (1942); (Isaac) Liev Schreiber, US-Schauspieler, Produzent, Regisseur und Drehbuchautor (1967).

Todestage: Hl. Therese von Avila, span. Mystikerin (1515-1582); Sir Rudolf Freiherr von Slatin Pascha, brit. General öst. Herkunft, anglo-ägypt. Generalinspektor im Sudan (1857-1932); Max Planck, dt. Physiker; Nobelpreis 1918 (1858-1947); Max Riccabona, öst. Jurist/Schriftsteller (1915-1997); André Delvaux, belg. Regisseur (1926-2002); Glenn Gould, kanad. Pianist (1932-1982); Gunpei Yokoi, japan. Erfinder des "Game Boy" (1941-1997); Vladimír Renčín, tschech. Karikaturist (1941-2017).

Namenstage: Franz von Assisi, Edwin, Herwig, Aurea, Marsus, Markus, Theresia.