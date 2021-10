Unter Montag, 4. Oktober, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1511: Papst Julius II. schließt die "Heilige Liga", welche die "Liga von Cambrai" ersetzt. Der Papst verbündet sich mit den Eidgenossen, dem Königreich Aragonien, dem Habsburger Kaiser Maximilian I. und der Republik Venedig gegen Ludwig XII. von Frankreich. Dem Bündnis gehört auch Heinrich VIII. von England an, richtet sich gegen die Expansionspolitik Ludwig XII. und soll der Befreiung Italiens dienen. Mit dem Tod des Papstes 1513 hört die Liga auf zu existieren, da sein Nachfolger Papst Leo X. Frieden mit Frankreich anstrebt.

1636: "Schlacht bei Wittstock". 16.000 Schweden besiegen während des "Dreißigjährigen Krieges" unter dem schwedischen Feldmarschall Johan Banér und dem schottischen Feldmarschall Alexander Leslie das 22.000 Mann starke kaiserlich-sächsische Heer unter Melchior Graf von Hatzfeldt und Kurfürst Johann Georg I. von Sachsen, am Scharfenberg in der Nähe der Stadt Wittstock.

1886: Johannesburg, die größte Stadt Südafrikas, wird gegründet.

1916: In Wien wird die Richard-Strauß-Oper "Ariadne auf Naxos" uraufgeführt.

1916: Ein deutsches U-Boot versenkt im Mittelmeer den französischen Truppentransporter "Gallia" mit 2.000 französischen und serbischen Soldaten an Bord.

1951: In den USA feiert Vincente Minnellis Musikfilm "Ein Amerikaner in Paris" mit Leslie Caron Premiere. Der Kassenschlager wird mit sechs Oscars ausgezeichnet.

1961: Uraufführung des Schauspiels "Die Grotte" von Jean Anouilh im Théâtre Montparnasse in Paris.

1966: Das britische Protektorat Basutoland im südlichen Afrika wird unter dem Namen Lesotho unabhängig. Der neue Staat ist eine erbliche Monarchie unter König Moshoeshoe II.

1986: Das Oostschelde-Sturmflut-Sperrwerk, das größte seiner Art, wird eröffnet.

1991: "Rendez-Vous" im All: Der Österreicher Franz Viehböck schwebt zu den Klängen des Donauwalzers in die sowjetische Raumstation "Mir" ein.

1991: In Madrid unterzeichnen die 39 Unterzeichnerstaaten des Antarktisvertrages ein Umweltschutzprotokoll für die Antarktis, welches den Bergbau in der Antarktis für die kommenden 50 Jahre verbietet. Bohrungen in der Antarktis sind nur zu wissenschaftlichen Zwecken erlaubt.

2001: Ein aus Israel kommendes russisches Passagierflugzeug explodiert über dem Schwarzen Meer. Erst Wochen später gibt die Ukraine einen irrtümlichen Abschuss bei Militärmanövern auf der Halbinsel Krim zu.

2006: Den Nobelpreis für Chemie 2006 bekommt US-Forscher Roger D. Kornberg für seine Studien zu einem Übersetzungs-Mechanismus des DNA-Codes.

2006: Bekanntgabe des Preisträgers des erstmals vergebenen "Goldenen Löwen für ein Lebenswerk". Die Auszeichnung wird dem österreichischen Komponisten Friedrich Cerha auf der Musik-Biennale von Venedig am 7. Oktober verliehen.



Geburtstage: Walther von Brauchitsch, dt. Generalfeldmarschall (1881-1948); Witali Lasarewitsch Ginsburg, russ. Physiker (1916-2009); Gustav Reingrabner, öst. evang. Theologe; Superintendent der Diözese Burgenland (1936); Anne Rice, US-Schriftstellerin (1941); Robert M. Wilson, US-Dramatiker (1941); Helmut Kutin, öst. Pädagoge (1941); Susan Sarandon, US-Schauspielerin (1946); Christoph Waltz, öst. Schauspieler (1956); Alicia Silverstone, US-Schauspielerin (1976).

Todestage: Manuel Godoy, Herzog von Alcúdia, span. Politiker (1767-1851); Max Weber, US-Maler (1881-1961); Oskar Pastior, rumän.-dt. Schriftsteller (1927-2006); Brigitte Hamann, dt.-öst. Historikerin (1940-2016).

Namenstage: Franz von Assisi, Edwin, Herwig, Aurea, Marsus, Markus, Theresia.