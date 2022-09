4. September 1952: Als literarische Sensation des Jahres erscheint in den USA Ernest Hemingways Roman "Der alte Mann und das Meer"

Unter Sonntag, 4. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1627: Kaiser Ferdinand II. und Sultan Murad IV. schließen einen Waffenstillstand (Mission des Freiherrn Hans Ludwig von Kuefstein).

1797: Der Staatsstreich vom 18. Fructidor, der von republikanisch gesinnten Generälen getragen wird, beendet die Herrschaft des Direktoriums.

1802: Der Philologe Georg Friedrich Grotefend legt in Göttingen eine Abhandlung vor, die den ersten gelungenen Versuch einer Entzifferung der in Babylonien und Assyrien verwendeten Keilschrift darstellt.

1837: Samuel Morse führt seinen Telegraphen seinen Freunden praktisch vor - mit dem Telegramm "Successful experiment with telegraph September 4th, 1837".

1937: Das Autobahnteilstück Bayreuth-Nürnberg wird eröffnet.

1942: Im Angriff auf Stalingrad erreichen deutsche Verbände die westlichen Vorstädte.

1952: Als literarische Sensation des Jahres erscheint in den USA Ernest Hemingways Roman "Der alte Mann und das Meer".

1957: NSU präsentiert seinen neuen Wagen, das Modell "Prinz".

1962: Staatspräsident de Gaulle trifft zu einem sechstägigen Staatsbesuch in Bonn ein.

1962: Präsident Kennedy warnt Kuba angesichts neuer sowjetischer Waffenlieferungen vor gewaltsamen Aktionen.

1972: Die Hamburger Bedarfsfluggesellschaft Air Commerz geht in Liquidation.

1987: Der deutsche Sportflieger Mathias Rust wird in Moskau zu vier Jahren Arbeitslager verurteilt.

1992: Der frühere bulgarische Staats- und Parteichef Todor Schiwkow wird in Sofia zu sieben Jahren Haft verurteilt.

2002: Die Europäische Union fordert die USA auf, nicht ohne Zustimmung der Vereinten Nationen gegen den Irak vorzugehen.

2007: Ein auf der Internet-Plattform YouTube aufgetauchtes Video, das Grundwehrdiener in einer Salzburger Kaserne beim Hitlergruß zeigt, sorgt beim Bundesheer für Aufregung. Gegen drei Soldaten wird Strafanzeige gestellt.



Geburtstage: Gerhard Frank, dt. Schriftsteller (1882-1961); Darius Milhaud, frz. Komponist (1892-1974); Henry Ford II., US-Industrieller (1917-1987); Pál Maléter, ung. General (1917-1958); Walther Reyer, öst. Kammerschauspieler (1922-1999); Per Olof Sundmann, schwed. Schriftsteller (1922-1992); Gerd E. Weers, dt. Industriemanager (1927-2017); Dawn Fraser, ehem. austral. Schwimmerin (1937); Shin'ya Yamanaka, japan. Stammzellenforscher; Nobelpreis 2012 (1967).

Todestage: Edvard Grieg, norw. Komponist (1843-1907); Karl Heinz Füssl, öst. Komponist (1924-1992); Alessandro "Aldo" Rossi, ital. Architekt, Architekturhistoriker, Zeichner, Maler, Bühnenbildner, Fotograf, Filmregisseur und Designer (1931-1997).

Namenstage: Ida, Rosalia, Switbert, Irmgard, Iris, Ehrentraud, Remoklus, Jean, Antonius, Jeanne, Rosa, Moses.