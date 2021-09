Unter Samstag, 4. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1841: Der Hamburger Verleger Julius Campe veröffentlicht das von Hoffmann von Fallersleben geschriebene Deutschlandlied mit der Melodie von Joseph Haydns "Gott erhalte Franz den Kaiser".

1916: Britische Truppen rücken in Daressalam, der Hauptstadt Deutsch-Ostafrikas, ein.

1951: Das Donaukraftwerk Ybbs-Persenbeug wird von der sowjetischen Besatzungsmacht der österreichischen Bundesregierung übergeben.

1956: Die UNO verabschiedet in Genf eine Konvention zur Abschaffung der Sklaverei.

1996: Die US-Luftwaffe feuert 44 "Cruise missiles" auf Ziele im Irak, nachdem dessen Truppen in die nördlichen Kurdengebiete vorgestoßen waren.

2001: In Israel erklärt sich Parlamentspräsident Avraham Burg zum Sieger der Wahl des Vorsitzenden der Arbeiterpartei, er wird jedoch von der Anhängerschaft seines Konkurrenten Benjamin Ben-Eliezer nicht akzeptiert.



Geburtstage: Peter Fendi, öst. Maler (1796-1842); Antonin Artaud, frz. Schriftsteller, Regisseur und Schauspieler (1896-1948); Paul Osborn, US-Dramatiker (1901-1988); Max Delbrück, dt.-US-Biochemiker, Nobelpreis 1969 (1906-1981); Alexander Moyzes, slowak. Komponist (1906-1984); Siegfried Landau, US-Dirigent (1921-2007); Josef Enengl, öst. Lyriker und Erzähler (1926-1993); Ivan Illich, öst.-US-Sozialreformer (1926-2002); Helmut Ringelmann, dt. Filmproduzent (1926-2011); Rupert Hollaus, öst. Motorradrennfahrer (1931-1954); Torsten Sträter, dt. Komiker, Autor (1966); Beyoncé Knowles, US-Sängerin (1981).

Todestage: José Miguel Carrera, chilen. Politiker, Nationalheld (1785-1821); Henri de Lubac, frz. Theologe (1896-1991); Charlie Barnet, US-Jazzmusiker (1913-1991); Carlos Alexander, US-Opernsänger (1915-1991).

Namenstage: Ida, Rosalia, Switbert, Irmgard, Iris, Ehrentraud, Remoklus, Jean, Antonius, Jeanne, Rosa, Moses.