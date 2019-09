Unter Mittwoch, 4. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1024: Nach dem Tod von Kaiser Heinrich II. wird Konrad II. zum König gewählt. Damit kommt die Dynastie der Salier an die Macht.

1909: Orville Wright führt auf dem Tempelhofer Feld in Berlin seine Flugmaschine vor.

1929: Mehr als 200.000 Menschen erleben in Friedrichshafen die Rückkehr des Luftschiffs "Graf Zeppelin" von seiner Fahrt rund um die Welt. (Beginn 15. August)

1939: Deutsche Truppen stoßen nach Ostpreußen durch und schneiden die im nördlichen Korridor stehenden polnischen Verbände ab. Britische Bomber greifen erstmals deutsche Seestreitkräfte vor dem Jade-Busen und in der Elbe-Mündung an.

1939: Ein deutsches Kriegswirtschaftsgesetz gibt die Handhaben für Zwangsbewirtschaftung und zusätzliche Kriegssteuern.

1944: Britische Truppen besetzen Antwerpen, in Mittelfrankreich räumt die Wehrmacht Poitiers. Sowjetische Truppen erobern Kronstadt in Siebenbürgen. Die finnische Armee stellt nach der Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens den Kampf gegen die UdSSR ein.

1974: Die USA und die DDR nehmen diplomatische Beziehungen auf.

1984: Die DDR sagt einen für September geplanten Honecker-Besuch in der BRD wegen "unwürdiger" Diskussionen ab.

1999: Israels Premier Barak und der palästinensische Präsident Arafat unterzeichnen im ägyptischen Badeort Sharm el Sheikh das Umsetzungsabkommen zum Wye-Vertrag (den Baraks Vorgänger Netanyahu blockiert hatte). Es sieht vor, dass eine definitive Friedensregelung bis zum 13. September 2000 erreicht werden muss.

2009: Der deutsche Regisseur Matthias Hartmann eröffnet seine Amtszeit am Wiener Burgtheater mit der Premiere beider Teile von Goethes "Faust". Hartmann löst damit Klaus Bachler in seinem Amt ab.



Geburtstage: Adolf Pichler, öst. Schriftsteller (1819-1900); Anton Bruckner, öst. Komponist (1824-1896); Karl Seitz, öst. Politiker (1869-1950); Jean-Jaques Lüscher, dt. Maler (1884-1955); Armin Kogler, öst. Skispringer (1959).

Todestage: Werner Bergengruen, dt. Schriftsteller (1892-1964); Georges Simenon, belg. Schriftsteller (1903-1989); Franz Olah, ÖGB-Präs., öst. Innenminister (1910-2009); Fritz Robak, öst. Politiker (1913-1994); Hans Gabor, Dir. Wr. Kammeroper (1924-1994); Joan Rivers, US-Entertainerin (1933-2014).

Namenstage: Ida, Rosalia, Switbert, Irmgard, Iris, Ehrentraud, Remoklus, Jean, Antonius, Jeanne, Rosa, Moses.

Quelle: SN