5. April 1963: Die Sowjetunion stimmt der Einrichtung eines "heißen Drahtes" zwischen Washington und Moskau zu

Unter Mittwoch, 5. April, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1818: Die Spanier werden am Río Maipo von General José de San Martin geschlagen, der damit die Unabhängigkeit Chiles erkämpft. Ende der spanischen Kolonialherrschaft.

1918: Japanische Truppen besetzen Wladiwostok, wenig später landen auch Engländer.

1933: In Berlin besetzt die Hitlerjugend die Geschäftsstelle des Reichsausschusses der deutschen Jugendverbände. Die Leitung übernimmt NSDAP-"Reichsjugendführer" Baldur von Schirach.

1938: Der in den Vatikan zitierte Wiener Erzbischof Kardinal Theodor Innitzer muss sich vor Papst Pius XI. wegen des Verdachts der Zusammenarbeit mit den Nazis rechtfertigen. In einer Erklärung zum "Anschluss", die Innitzer eigenhändig mit "Heil Hitler" unterschrieb, hatten Österreichs Bischöfe die Gläubigen aufgerufen, sich "zum Deutschen Reich zu bekennen".

1958: Die kubanischen Aufständischen unter Führung von Fidel Castro beginnen den "totalen Krieg" gegen das Regime des Diktators Fulgencio Batista.

1958: Der zweite Fernsehsender des Österreichischen Rundfunks wird auf dem Wiener Kahlenberg in Betrieb genommen.

1963: Die Sowjetunion stimmt der Einrichtung eines "heißen Drahtes" zwischen Washington und Moskau zu.

1988: Auf dem Weg von Bangkok nach Kuwait wird eine Boeing 747 der Kuwait Airways entführt und zur Landung in Mesched gezwungen. Die Entführer, die der proiranischen Hisbollah zugerechnet werden, fordern die Freilassung von kuwaitischen Gesinnungsgenossen, die sich in Haft befinden. Am 8. April werden auf dem Flughafen der zypriotischen Stadt Larnaca zwei Passagiere erschossen. Am 20. April geben die Entführer in Algier auf, lassen die Geiseln frei und erhalten freies Geleit.

1993: Nach dem Wahldebakel der französischen Sozialisten wird Parteichef Laurent Fabius gestürzt und ein provisorisches Leitungsgremium unter Ex-Premier Michel Rocard gebildet.

1998: Wegen Kokainhandels wird der Judoka Thomas Schleicher verhaftet. Der in Salzburg stationierte Vizeeuropameister soll seit vier Jahren gedealt haben. Schleicher wird aus dem Heer ausgeschlossen und Anfang September verurteilt.

1998: In Japan wird die längste Hängebrücke der Welt, die fast vier Kilometer lange Akashi-Kaikyo-Brücke von Kobe mit einer Spannweite von 1.991 Metern von Pfeiler zu Pfeiler, dem Verkehr übergeben.

2003: US-Einheiten stoßen in das Stadtzentrum von Bagdad vor und nehmen ohne nennenswerte Gegenwehr das Hauptquartier der Medina-Division der Elitetruppen der "Republikanischen Garde" ein.

2008: Der Filmschauspieler Charlton Heston stirbt 84-jährig in seinem Haus in Beverly Hills. Der Darsteller von Figuren wie Moses, Judah, Michelangelo oder El Cid erhielt 1959 einen Oscar als bester Hauptdarsteller in "Ben Hur" und war neben seiner Hollywood-Karriere aktiv als Waffen-Lobbyist tätig.



Geburtstage: Thomas Hobbes, engl. Philosoph (1588-1679); Bette Davis, US-Schauspielerin (1908-1989); Herbert von Karajan, öst. Dirigent (1908-1989); Jean-Louis Pierre Tauran, frz. kath. Theologe und Diplomat des Vatikans (1943-2018); Franziska van Almsick, dt. Schwimmerin (1978); Laura Feiersinger, öst. Fußballspielerin (1993).

Todestage: Juliana von Lüttich, belg. kath. Ordensfrau und Mystikerin (um 1198-1258); Johann Bernhard Fischer von Erlach, öst. Barockbaumeister (1656-1723); Herbert Graf, öst. Operndirektor/Regisseur (1903-1973); Charlton Heston, US-Schauspieler (1923-2008); Cecil Taylor, US-Jazz-Pianist (1929-2018); Isao Takahata, japan. Trickfilmregisseur und -produzent (1935-2018); Herbert Breiteneder, öst. Rallye-Pilot (1953-2008).

Namenstage: Vinzenz, Juliana, Kreszentia, Theodora, Albrecht, Agathe, Senta, Eva, Gerhard, Katharina.