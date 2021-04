Unter Montag, 5. April, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

56 v. Chr.: In der Vereinbarung von Lucca und Ravenna bestätigen die römischen Feldherren Caesar, Crassus und Pompeius das so genannte "Erste Triumvirat".

1756: In den Räumen der neu erbauten Wiener Universität wird der Beginn der Vorlesungen feierlich begangen.

1831: Das Trauerspiel "Des Meeres und der Liebe Wellen" von Franz Grillparzer wird im Wiener Burgtheater uraufgeführt.

1881: Bei den Wahlen zum House of Keys der Isle of Man dürfen erstmals Frauen an allgemeinen Wahlen teilnehmen.

1951: Das Ehepaar Julius und Ethel Rosenberg wird wegen Atomspionage für die Sowjetunion in den USA zum Tod verurteilt und später hingerichtet.

1951: In Minneapolis wird die erste Operation am offenen Herzen mit Hilfe einer Herz-Lungen-Maschine durchgeführt. Erfinder der Maschine und Operateur ist der Arzt Clarence Dennis.

1976: Das britische Unterhaus wählt den Labour-Politiker James Callaghan als Nachfolger Harold Wilsons zum neuen Premier.

1976: Das kambodschanische Staatsoberhaupt Prinz Norodom Sihanouk tritt zurück (Wiedereinsetzung als König 1993), sein Nachfolger wird am 14. April der Rote Khmer Khieu Samphan.

1976: Bei einem Flugzeugabsturz auf der Strecke zwischen Acapulco und Houston kommt der amerikanische Industrielle und Erfinder Howard Hughes ums Leben.

1981: Die schweizerischen Stimmbürger verwerfen in einer Volksabstimmung eine Initiative für eine neue (restriktivere) Ausländerpolitik.

1986: Bei einem Bombenanschlag auf die Berliner Diskothek "La Belle" kommen ein US-Soldat und eine Türkin ums Leben, Wochen später stirbt ein zweiter Soldat. 193 Menschen werden verletzt.

1996: Mädchen in aller Welt trauern: "Take That" trennen sich.

2001: Die EU-Verkehrsminister genehmigen das europäische Satelliten-Navigations-System GALILEO. Der erste Test-Satellit startet im Dezember 2005.



Geburtstage: Jules Dupré, frz. Maler (1811-1889); Michael Georg Conrad, dt. Schriftsteller (1846-1927); Curt Bois, dt. Schauspieler/Regisseur (1901-1992); Gregory Peck, US-Schauspieler (1916-2003); Roger William Corman, US-Filmregisseur (1926); Jane Asher, brit. Schauspielerin (1946); Fernando Morientes Sánchez, ehem. span. Fußballer (1976).

Todestage: Howard Hughes, US-Industr./Erfinder (1905-1976); Allan Kaprow, US-Künstler (Erfinder der "Happenings") (1927-2006).

Namenstage: Vinzenz, Juliana, Kreszentia, Theodora, Albrecht, Agathe, Senta, Eva, Gerhard, Katharina.