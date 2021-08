Unter Donnerstag, 5. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1716: Prinz Eugen von Savoyen schlägt die Türken bei Peterwardein (heute Teil von Novi Sad).

1806: Frankreichs Kaiser Napoleon I. erklärt, er kenne kein Heiliges Römisches Reich mehr. Der Kaiser von Österreich möge Ranggleichheit mit dem französischen haben.

1886: Unter dem konservativen Präsidenten Núñez erhält Kolumbien seine in wesentlichen Teilen noch heute gültige Verfassung als zentralistisch aufgebaute Republik.

1891 In einem Leipziger Hotel zahlt erstmals ein amerikanischer Gast mit einem gegengezeichneten Reisescheck.

1936: Die ersten deutschen Freiwilligenverbände treffen in Cádiz ein, damit beginnt praktisch der Einsatz der "Legion Condor" im spanischen Bürgerkrieg.

1941: Die Kesselschlacht bei Smolensk wird abgeschlossen.

1946: Eröffnung der ersten Bregenzer Festspiele als "Spiel auf dem See" mit Wolfgang Amadeus Mozarts Jugendwerk "Bastien und Bastienne". 1949 wird die Seebühne eröffnet, auf der moderne Bühnentechnik eingesetzt werden kann.

1951: In Ost-Berlin beginnen die Dritten Weltjugendfestspiele mit Teilnehmern aus über hundert Ländern.

1951: Im 10. Wiener Gemeindebezirk wird die "Per-Albin-Hansson-Siedlung" eröffnet. Die Wohnanlage trägt den Namen des 1946 verstorbenen Chefs der schwedischen Sozialdemokraten und langjährigen Ministerpräsidenten.

1976: Am DDR-Grenzübergang Hirschberg wird der italienische Lkw-Fahrer Benito Corghi von DDR-Posten erschossen.

1986: In London werden auf einer Commonwealth-Gipfelkonferenz weitreichende Wirtschaftssanktionen gegen das Apartheidregime in Südafrika beschlossen.

1996: In Wien wird das Konkursverfahren über das Bauunternehmen Hofman & Maculan eröffnet. Forderungen in der Höhe von 5,9 Milliarden Schilling sind angemeldet.

1996: US-Präsident Bill Clinton unterzeichnet ein Gesetz über die Verhängung von Sanktionen gegen ausländische Firmen, die in Libyen oder im Iran investieren.

2001: Das afghanische Taliban-Regime schließt das Büro der Hilfsorganisation "Shelter Now" in Kabul und nimmt die Mitarbeiter unter dem Vorwurf christlicher Bekehrungsversuche fest.



Geburtstage: John Huston, US-Filmregisseur (1906-1987); Wassily Leontief, US-Wirtschaftswissenschafter (1906-1999); Robert Taylor, US-Schauspieler (1911-1969); Franz-Peter Hofmeister, dt. Leichtathlet (1951); Anja Kruse, dt. Schauspielerin (1956); Erik Guay, ehem. kanad. Skirennläufer (1981).

Todestage: Anton Gruschka, öst. Kardinal (1820-1911); Viktoria, preuß. Königin und dt. Kaiserin (1840-1901); Sōichirō Honda, japan. Industrieller (1906-1991); Walter Messerklinger, öst. Mediziner (1920-2001); Francesco Quinn, US-Schauspieler (1963-2011).

Namenstage: Oswald, Abel, Dominika, Stanislaus, Eva-Maria, Hermann, Afra.